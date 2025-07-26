Samsung Telefonlar Yeni Özelliklere Kavuşacak!

Samsung'un büyük yapay zeka hamlesi, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy S24 serisiyle başlamıştı. Galaxy AI şirketin kendi geliştirdiği özelliklere ek olarak Google Gemini tabanlı özelliklerine ev sahipliği yapıyor.

Güney Koreli teknoloji devinin en büyük rakibi Apple, yapay zeka alanında oldukça geride. Apple Intelligence birçok bölgede halen kullanılamazken, Türkçe desteği hali hazırda test süreci devam eden iOS 26 hayatımıza girdiğinde aktif olacak. Bu durum Samsung'un elini güçlendiriyor olsa da şirket yerinde saymamakta kararlı.

Samsung Yapay Zeka Konusunda Gemini'ye Bağlı Kalmak İstemiyor!

Samsung'un mobil bölüm başkanı ve operasyon direktörü Choi Won-Joon, Reuters'a verdiği demeçte firmanın yapay zeka konusunda farklı alternatiflere açık olduğunu vurguladı. Tabii bu alternatiflerin Google Gemini'ye kıyasla daha iyi bir deneyim sunması gerekiyor.

Galaxy S26 serisinde daha fazla yapay zeka özelliği sunmak için hem OpenAI hem de Perplexity ile görüşüldüğü belirtiliyor. Haziran ayında yayınlanan bir haberde, Samsung'un Perplexity'ye yatırım yapmak ve hem uygulamasını hem de asistanını telefonlarına entegre etmek için anlaşmaya yakın olduğu iddia edilmişti.

Choi, "Rekabetçi olduğu ve en iyi kullanıcı deneyimlerini sağlayabildiği sürece, piyasadaki tüm yapay zeka araçlarına açığız" dedi. Samsung'un lider olduğu ve Galaxy Z Fold 7 ile çıtayı oldukça yükselttiği katlanabilir akıllı telefon pazarına Apple'ın gireceği söylentileri hakkında da konuşan Choi sektör için faydalı olacağını belirtti.

2026 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek olan Galaxy S26 serisi için Snapdragon 8 Elite 2 ve Exynos 2600 işlemci seçenekleri değerlendiriliyor. Henüz nihai bir karar verilmedi ancak farklı bölgelerde farklı işlemci veya sadece Qualcomm işlemci kullanılmasını bekliyoruz.

Samsung'un Qualcomm'a veda ederek sadece Exynos işlemci kullanmasına ihtimal vermiyoruz.