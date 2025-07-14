Samsung'dan Kullanıcıları Hem Üzen Hem Sevindiren Açıklama!

Android dünyasının dev ismi Samsung, Galaxy AI çatısı altında kullanıcılarına pek çok yapay zeka özelliği sunuyor. Özelliklerin sayısının fazlalığı ve bu sistem için harcanan yoğun mesai nedeniyle uzun süredir Galaxy AI’ın ilerleyen dönemde ücretli olup olmayacağı merak konusuydu.

Hatta bu konuda ortaya atılan pek çok iddia ve söylenti de kullanıcıların kafasını karıştırmıştı. Ancak Samsung, sonunda bu tartışmalara resmi bir açıklamayla son noktayı koydu. Peki Galaxy AI ücretli olacak mı?

Galaxy AI Yakında Ücretli Hale Gelecek mi?

Samsung tarafından paylaşılan bilgilere göre şirket, kendi geliştirdiği ve Galaxy cihazlara varsayılan olarak yüklü gelen yapay zeka özelliklerinin sonsuza kadar ücretsiz kalacağını resmen duyurdu. Bu özellikler arasında Canlı Çeviri, Not Asistanı, Yapay Zekâ ile Duvar Kağıdı Oluşturma, Ses Temizleyici, Nesne Silici ve Yazı Asistanı gibi araçlar yer alıyor.

Ancak Galaxy AI kapsamında sunulan tüm özellikler Samsung’a ait değil. Bazı gelişmiş özelliklerde Google’ın Gemini yapay zeka platformundan destek alınıyor. Dolayısıyla Gemini tabanlı araçların ilerleyen dönemde ücretli hale gelme ihtimali bulunuyor.

Daha önce Samsung, Galaxy AI özelliklerinin 2025 yılı sonuna kadar ücretsiz kalacağını belirtmiş ve bu ifade kullanıcılar arasında kafa karışıklığına yol açmıştı. Şirket şimdi yaptığı açıklamayla bu belirsizliği tamamen ortadan kaldırdı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Galaxy AI özelliklerini nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.