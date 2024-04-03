Samsung Galaxy Watch 7, Özellikleriyle Apple Watch 9'u Gölgede Bırakacak!

Söylentilere göre Temmuz'da üç Samsung Galaxy Watch 7 modeli gelecek. Ayrıca yeni bir sızıntıya göre Pro varyantının Samsung Galaxy Watch 6 serisine kıyasla önemli bir pil artışıyla gelecek.

GalaxyClub tarafından paylaşılan bilgiye göre Galaxy Watch 7 modellerinden birinin pil kapasitesinin Samsung Galaxy Watch 5 Pro ile kıyaslanabilir olduğu belirtiliyor.

Galaxy Watch 7 Serisinin Özellikleri

Galaxy Watch 5 Pro, 2022'de piyasaya sürüldü ve 590mAh pil kapasitesine sahipti. Bu, standart Galaxy Watch 5 için 410mAh ve Galaxy Watch 6 ile Galaxy Watch 6 Classic için 425mAh pil kapasitesiyle karşılaştırılıyor.

Pil kapasitesinin yanı sıra, yeni Galaxy Watch serisinin mevcut depolama kapasitesinin 32GB'a kadar arttırılacağı söylentileri var. Bu, kullanıcıların akıllı saatlerinde birçok uygulamayı ve müzik koleksiyonlarını doğrudan saklayabilmesini sağlayacak.

2023'te piyasaya sürülen saatlere göre dikkat çekici bir farklılık bekleniyor. Henüz Galaxy Watch 7'nin üç versiyonunun nasıl adlandırılacağı konusunda bir bilgi paylaşılmadı. Fakat Pro adıyla çıkış yapacaksa ekstra pil ömrüyle en iyi Garmin saatleriyle rekabet etmesi bekleniyor.