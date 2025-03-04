Samsung'un Yeni Akıllı Yüzüğü Bu Özelliğiyle Büyük Ses Getirecek!

Geçtiğimiz yıl sağlık odaklı yeni akıllı yüzüğü ile giyilebilir teknoloji dünyasına yeni bir soluk getiren Samsung, söz konusu teknolojisinin yeni versiyonunu piyasaya sürmek için hummalı bir çalışma içerisinde. Şirket, bazı kullanıcılar tarafından olumlu karşılanan, bazıları tarafından ise eleştirilen Galaxy Ring modelinin ardından, daha geniş bir kitleye hitap edecek ve herkesin beğenisini kazanabilecek yeni bir akıllı yüzük modeli tasarlamayı amaçlıyor.

Bu doğrultuda yeni ürününe daha kullanışlı sağlık özellikleri eklemeyi hedefleyen Samsung'un akıllı yüzük için birçok yeni patent başvurusunda bulunduğunu görüyoruz. Bunlardan sonuncusu ise merakla beklenen cihazın sıcaklık ölçme özelliğine sahip olacağını işaret ediyor.

Samsung'un Yeni Akıllı Yüzüğü, Vücut ve Yüzey Sıcaklığını Ölçebilecek

Güney Kore merkezli teknoloji devinin gün yüzüne çıkan patent başvurusuna göre, yeni akıllı yüzük modeli sahip olduğu bir sensör sayesinde sıcaklık ölçebilecek. Patent görsellerini incelediğimizde yüzüğün hem kahve bardağı gibi yüzeyleri hem de insan vücudunu ölçebildiğini görüyoruz.

Yeni özelliğin nasıl kullanılacağını da patent görselleri üzerinden anlayabiliyoruz. Cihazda yer alması beklenen hareket sensörleri, kullanıcının yüzüğü nasıl tuttuğunu analiz ederek nerede sıcaklık ölçmesi gerektiğini kavrayabilecek.ve sıcaklık sensörünün aktif edilmesini sağlayacak. Bu doğrultuda yüzüğün hem temassız hem de temaslı şekilde sıcaklık ölçebileceği söyleniyor.

Bununla birlikte yüzüğün ölçtüğü sıcaklık verilerini hem bağlandığı akıllı telefona hem de direkt olarak kendi arayüzüne aktaracağı belirtiyor. Bu sayede kullanıcılar, uzun süreli rahatsızlıklarında veya yaptığı sıcaklık testlerinde ateş ve ısı seviyesini sağlıklı bir şekilde takip edebilir.

Galaxy Ring 2 olarak adlandırılması beklenen yeni cihazın sıcaklık ölçme özelliği ile ilgili bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Samsung, geçtiğimiz aylarda akıllı yüzüğünün diğer cihazları uzaktan kontrol edebileceğini işaret eden bir başka patent daha almıştı. Şirketin bunun gibi yeni teknolojileri yeni ürününde kullanıp kullanmayacağını ilerleyen günlerde öğrenmiş olacağız. Gelişmeler için takipte kalın!