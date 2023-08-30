Samsung'dan Mutfağınızın Yeni Aşçısı : ''Food'' Uygulaması

Yapay zeka artık hayatımızın her yerinde.Eğlence,yemek,spor,araştırmalar,ödevler... Kısacası günlük hayatımızda her şeyi yapay zeka destekli uygulamalar aracılığıyla yapıyoruz. Firmalar da artık çıkaracakları uygulamalara çok daha işlevsel özellikler getiriyor .

Samsung firması yapay zeka ile zenginleştirilmiş bir uygulamayı tanıttı.Platform,Samsung Next bölümünün 2019'da aldığı Whisk'i temel alıyor .Şirket, platformun İngilizce, İspanyolca, Korece, Almanca, Fransızca ve İtalyanca dahil olmak üzere sekiz dilde 160.000'den fazla tarife sahip olduğunu söyledi.

Food Bizim İçin Neler Yapabilecek ?

Samsung kullanıcıların tarif arayabileceğini, alışveriş listeleri oluşturabileceğini, yemek planları oluşturabileceğini ve tarif yayınlayan yaratıcıları takip edebileceğini belirtti.Kısacası bir yemek uygulamasından beklenen her şeyi fazlasıyla karşılayacağı söylendi.

Kullanıcılar tarifleri kaydedebilir ve bunu yaparken alışveriş listesine malzeme ekleyebilirler. Platform, bazı bölgelerdeki e-ticaret platformlarıyla entegrasyonlar sunarak bu ürünleri kolayca satın almanızı sağlıyor.

Şirket "Food AI" aracılığıyla kişiselleştirme özelliklerini de tanıttı. Örneğin, vegan veya vejetaryen dostu bir tarif hazırlayabilir, malzemeleri değiştirerek besin değerini dengeleyebilir veya bir İtalyan yemeğinin Kore versiyonunu isteyerek füzyon yemeği oluşturabilirsiniz. Samsung, 2024'te Samsung Food'a "Vision AI"yı tanıtmak istiyor; böylece uygulama, telefon kamerasından gıda öğelerini tanıyabiliyor ve besin değerlerini listeleyebiliyor.

Oldukça kullanışlı gözüken ''Food'' hakkında ne düşünüyorsunuz ? Düşüncelerinizi aşağıdan bizimle paylaşabilirsiniz.