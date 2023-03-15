Samsung Yeni Galaxy A Serisi Telefonlarını Tanıttı: İşte Özellikleri ve Fiyatları!

Teknoloji devi Samsung, Galaxy A Serisi’nin en yeni üyelerini tanıttı. Yeni Galaxy A14, A34 5G ve A54 5G’den oluşan seri, Samsung’un üst düzey mobil deneyimini herkes için sunma taahhüdünü yerine getiriyor. Serinin bir diğer üyesi Galaxy A24 ise önümüzdeki aylarda Türkiye pazarında yer alacak. Önceki modellere göre daha parlak ekranı, gelişmiş kamera sistemi ve daha uzun ömürlü piliyle öne çıkan seri, en yeni teknolojileri herkes için erişilebilir kılıyor.

Gelişmiş Kamera Sistemleri

Galaxy A54 5G ve Galaxy A34 5G, en parlak ışıkta dahi net görüntüler sunarken, Samsung Galaxy’nin devrim niteliğindeki Nightography ve yapay zekâ özelliklerini kullanıyor. Galaxy A54 5G, 32MP ön kamerasıyla en ince ayrıntıları dahi yakalayarak, mükemmel selfie’ler çekmeyi ya da ultra akıcı görüntülü konuşmalar yapmayı mümkün kılıyor.

Yeni Galaxy A Serisi ile nefes kesici netlikte sürükleyici videolar çekmek de mümkün. Optik görüntü sabitleyici (OIS) ve video dijital görüntü sabitleme (VDIS) sayesinde görüntülerde titreme ve bulanıklık sorunu ortadan kalkıyor. Karanlıkta veya düşük ışıkta çekim yapmayı seven maceracı kullanıcıların yardımına koşan Gece Modu ise kameranın piksel boyutunu artırarak daha fazla ayrıntı yakalayabiliyor. Galaxy A Serisi’nin gelişmiş görüntü düzenleme araçlarıyla kullanıcılar istenmeyen gölgeleri veya yansımaları görüntüden silebiliyor.

Parlak Ekran ve Uzun Ömürlü Pil

Yeni Galaxy A54 5G’de 6,4 inç, Galaxy A34 5G’de ise 6,6 inç olmak üzere her iki cihazda da sürükleyici Süper AMOLED ekran yer alıyor. 1000nit ekran parlaklığına sahip her iki cihazın ekranında dış mekânda ve özellikle güneş ışığı altında kusursuz görüntüleme deneyimi için geliştirmeler yapılmış durumda. Gelişmiş Görüntü İyileştirme ve 120Hz ekran yenileme hızıyla, cihaz ekranı farklı ışık koşullarına hızlıca geçildiğinde daha gerçekçi ve akıcı ekran geçişleri sağlıyor.

Güvenli Bağlantı Özellikleri

Samsung, Galaxy A54 5G, A34 5G ve A14 kullanıcılara, en iyi güvenlik ayarları için Güvenlik ve Gizlilik Panosu erişimi sunuyor. Pano üzerinde kullanıcılar uygulamaların verilerini izlediğini kolayca görüntüleyebiliyor ve istemedikleri veri paylaşımlarına basit yöntemlerle son verebiliyor. Kullanıcılar, hassas ve kişisel bilgilerin olduğu önemli belgeleri en yüksek gizlilik ve denetim seviyesinde paylaşmak istediğindeyse Private Share özelliğini kullanabiliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar yalnızca kendi belirledikleri kişilerle, zaman sınırı koyarak ve ekran görüntüsüne izin verilmeden dosya paylaşabiliyor.

Yeni Galaxy A Serisi Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Yeni Galaxy A Serisi Türkiye'de 21 Mart tarihinden itibaren satışa sunulacak. Kullanıcılar, altı aylık ücretsiz Microsoft 365 Basic üyeliğiyle fotoğraflarını OneDrive’de depolayarak, cihazlarından erişebilecek. Galaxy A14, 4GB RAM ve 64GB hafıza seçeneği ile 5,999 TL, 4GB RAM ve 128GB hafıza seçeği ile 6,499 TL’lik satış fiyatıyla kullanıcılara sunulacak. Yeni Galaxy A34 5G ise 8GB RAM ve 128GB hafıza seçeneğiyle pazarda yer alacak. Aynı zamanda Yeni Galaxy A54 5G ise 8GB RAM ve 128GB / 256GB seçenekleri ile 21 Mart ile kullanıcıları ile buluşmak üzere raflarda yerini alacak.

Samsung Galaxy A14 Özellikleri

Ekran: 6.6 inç FHD+ CFT, PLS LCD, 60Hz Infinity-V Display

6.6 inç FHD+ CFT, PLS LCD, 60Hz Infinity-V Display İşlemci: Exynos 850-Nacho

Exynos 850-Nacho RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64/128 GB

64/128 GB Arka Kamera: 50MP ana kamera, 5MP ultra geniş kamera, 2MP makro kamera

50MP ana kamera, 5MP ultra geniş kamera, 2MP makro kamera Ön Kamera: 13MP

13MP Pil: 5.000 mAh

5.000 mAh İşletim Sistemi: Android 13

Android 13 Boyut ve Ağırlık: 167.7 x 78.0 x 9.1 mm, 201g

Samsung Galaxy A34 5G Özellikleri

Ekran: 6.6 inç FHD+ Super AMOLED Ekran, 120Hz yenileme hızı, Görüntü İyileştirme

6.6 inç FHD+ Super AMOLED Ekran, 120Hz yenileme hızı, Görüntü İyileştirme İşlemci: MTK Dimensity 1080

MTK Dimensity 1080 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 48MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera, 5MP makro kamera

48MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera, 5MP makro kamera Ön Kamera: 13MP

13MP Pil: 5.000 mAh

5.000 mAh İşletim Sistemi: Android 13, OneUI 5.1

Android 13, OneUI 5.1 Boyut ve Ağırlık: 161.3 x 78.1 x 8.2mm, 199g

Samsung Galaxy A54 5G Özellikleri