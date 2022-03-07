Samsung Yeni Katlanabilir Telefonlar Üzerinde Çalışıyor

Samsung, özellikle son zamanlardaki katlanabilir telefonları ile geleneksel akıllı telefonlara kıyasla ilginç tasarımlara yabancı değil. Ancak yeni ortaya çıkarılan bir patent, muhtemelen bir süredir gördüğümüz en tuhaf Samsung telefon tasarımını ortaya çıkarmış gibi görünüyor.

Let's Go Digital, Dünya Fikrî Mülkiyet Ofisi'ne (WIPO) sunulan 2o21'lik bir patenti ortaya çıkardı ve yana doğru açılabilir ekrana sahip bir akıllı telefon olduğunu belirtti. Katlanabilir ekran, telefonun üst kısmında yer alıyor ve kullanılmadığında arka kameraların yanına yerleşiyor. Katlanabilir ekran açıldığında yedi sayısına veya L harfine benzer bir şekle sahip oluyor. Let's Go Digital'e göre tasarım, sol alt tarafta bir menteşeye ve ekranın katlandığında arka kapağa yapışmasını sağlayan üç mıknatısa sahip. Patent ayrıca ekranın koruma için ultra ince cama sahip olduğunu belirtiyor.

Katlanabilir Telefonların Geçmişi

Bu tip tasarımların genelde ana amacı çoklu görev kullanımlarında kolaylık sağlamaktır. Samsung da belli ki yeni modellerinde benzer bir amaca hizmet edecek. Yine de bu tasarımla ilgili önemli birkaç şey var. Katlanabilir ekranlar ilk çıktıkları zamana göre çok daha dayanıklılar ancak yine de geleneksel Gorilla Glass kaplı ekranlar kadar sağlam değiller. Ayrıca bunun dışa açılan bir ekran olması, ekranın daha kolay zarar görebileceği anlamına geliyor. Ek olarak Samsung'un en yeni katlanabilirlerinin suya dayanıklı olduğunu ancak toza karşı dayanıklı olmadığını gördük. Dolayısıyla bu modelin korumasının da bu noktada endişe uyandırıcı olacağını tahmin etmek zor değil.

Her hâlükârda bu şimdilik sadece bir patent ve bunun ticari bir modele dönüşeceğinin garantisi yok.