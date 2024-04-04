Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonları Düşündüğünüz Kadar Güçlü ve Pahalı Olmayacak!

Samsung'un daha pahalı ve gelişmiş bir Galaxy Z Fold 6 modeli üzerinde çalıştığı bir süredir konuşulan konular arasında yer alıyor. Bu haberler devam ederken şirket bir söylenti ile daha gündeme geldi.

X üzerinden Samsung'un katlanabilir cihazlarının daha ucuz versiyonlarını Fan Edition markası altında geliştirdiğini öne süren ekran görüntüleri paylaşıldı.

Uygun Fiyatlı Katlanabilir Telefonların Özellikleri ve Fiyatı Ne Olacak?

Ekran görüntülerini paylaşan kaynak çok güvenilir değil, bu nedenle haberin doğru olup olmadığı bilinmiyor. Fakat söylentilere göre iddia edilen Samsung katlanabilir telefonlar 'Galaxy Z Fold FE' ve 'Galaxy Z Flip FE' olarak adlandırılıyor.

Flip FE'in 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı ve Snapdragon 7 serisi bir çip içerdiği düşünülüyor. Galaxy Z Fold FE'nin özellikleri ise çok ilgi çekmiyor.

Çünkü paylaşılan ekran görüntülerine göre telefonun Exynos 2200 veya Exynos 2400 çipi tarafından değil, "2" ile başlayan ve bilinmeyen Exynos SoC tarafından güçlendirildiği görülüyor.

Ek olarak, X üzerinde paylaşım yapan hesaba göre bu iki telefondan yalnızca bir tanesi piyasaya sürülecek. Hangisinin olacağı henüz bilinmiyor.

Bu 'Fan Edition' katlanabilir cihazın Ekim 2024 civarında gelebileceği düşünülüyor. Z Fold 6 FE'nin 799 dolar gibi bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu da Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Fold 4'ün piyasaya çıkışındaki başlangıç fiyatından tam bin dolar daha az.