Samsung Hakkında Yeni İddia: İkinci Bir "Ultra" Modeli Üzerinde mi Çalışıyor?

Bir süredir, Samsung'un uygun fiyatlı bir Galaxy Fold 6 modeli üzerinde çalıştığına dair bilgiler alıyor. Ancak, bu cihazın genel olarak nasıl detaylara sahip olacağı ve fiyatı hakkında net bilgilere çok fazla hakim değiliz.

Galaxy Club ekibinin keşfi, Samsung'un isminde 'Ultra' unvanının bulunduğu daha üst düzey bir Galaxy Z Fold 6 modeli üzerinde çalışıyor olabileceğini öne sürüyor.

Galaxy Z Fold 6 Ultra Piyasaya Sürülecek mi?

Eğer bu söylentiler doğruysa Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra, şirketin 'Ultra' markalı ilk katlanabilir telefonu olacak. İsim aynı zamanda, 1,799 dolarlık Galaxy Z Fold 5'e göre daha pahalı olacağını düşündürüyor.

Galaxy Club'un raporuna göre, Samsung, SM-F958 model numarasına sahip bir cihaz üzerinde çalışıyor. Bu, SM-S928 model numarasına sahip Galaxy S24 Ultra ile eşleşiyor. Model numaralarının sonunda bulunan sekiz rakamı Ultra modeli olduğunu belirtiyor.

Rapor aynı zamanda Galaxy Z Fold 6 Ultra'nın piyasaya sürülmesinin Güney Kore ile sınırlı olabileceğini öne sürüyor. Şu anlık SM-F958'in sadece Samsung'un ana ülkesi için geliştirildiği görülüyor.

ABD, Avrupa veya başka bir ülkenin pazarında satışa çıkıp çıkmayacağına dair henüz herhangi bir detay bulunmuyor.

Galaxy Z Fold 6 için yeni ortaya çıkan model numarasının daha üst düzey bir varyanta işaret ettiği düşünülüyor. Fakat bu telefonun çıkacağına dair yeterli bir kanıt değil. Galaxy Z Fold 6 Ultra'nın gerçekten var olduğunu doğrulamak için resmi bir açıklama beklenmesi gerekiyor.