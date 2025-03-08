Samsung Kullanıcıları Tepkili! Can Sıkan Hata Geri Döndü

Samsung’un amiral gemisi modellerinden Galaxy S23 ve S23 Ultra, teknik özellikleri ile akıllı telefon dünyasında dikkat çekiyor ve en çok satan modeller arasında yer alıyor. Ancak iki cihaz da son zamanlarda can sıkıcı bir ekran problemiyle karşı karşıya. Kullanıcılar tepkili.

Samsung Galaxy S23 ve S23 Ultra Ekranında Çizgi Hatası

Aktarılan bilgilere göre birçok Galaxy S23 ve S23 Ultra kullanıcısı, telefon ekranında yeşil veya pembe çizgi görünmeye başladığına dair şikayetlerde bulunmaya başladı. Daha önce Galaxy S20 Plus modellerinde sıkça karşılaşılan bu problem, şimdi yeni nesil cihazlarda da kendini gösteriyor.

Bu sorunun kesin nedeni henüz netlik kazanmış değil. Ancak aşırı ısınma veya panelde meydana gelen bir piksel arızasının bu çizgilerin oluşmasına yol açtığı tahmin ediliyor. Özellikle OLED ekran teknolojisine sahip cihazlarda bu tür sorunların daha sık görüldüğü biliniyor.

Samsung, Kullanıcılara Ücretsiz Destek Olmuyor

Samsung, daha önce de benzer bir sorun gündeme geldiğinde kullanıcılara ücretsiz ekran değişim imkanı sunmuştu. Ancak firma bu seçeneği bu sefer sunmuyor gibi görünüyor. Zira pek çok kişi resmi servis ile iletişime geçtiğini ancak ücretsiz şekilde destek vermenin mümkün olmadığına dair bir yanıt aldığını ifade ediyor. Bunun ülkeden ülkeye değişen bir durum olduğu söyleniyor.

Bu gibi hatalar özellikle amiral gemisi telefon satın alan kullancılar için büyük bir hayal kırıklığı. Zira pahalı oldukları için yüksek bir performans ve hatasız deneyim sunulması bekleniyor.

Samsung'un bu konuyla ilgili nasıl bir adım atacağı şimdilik bilinmiyor. Firmadan bir açıklama gelmesi bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.