Samsung Z Flip 6 ve Z Fold 6’nın Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı!

Temmuz ayında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 katlanabilir telefonlar hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı. Bu sızıntılar, merakla beklenen cihazlar dair heyecan verici bilgiler içeriyor.

Sızıntılardan anlayacağımız üzere de Samsung özellikle gelişmiş kameraları, yenilikçi tasarımları ve güçlü performanslarıyla katlanabilir telefon teknolojisini bir üst seviyeye taşıyacak gibi görünüyor.

Samsung Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6 Kamera Özellikleri

91mobiles tarafından sızdırılan bilgilere göre, Camera FV-5 uygulamasında Galaxy Z Flip 6 olduğu düşünülen bir cihaz tespit edildi. Kayıtlara göre cihazın arka tarafında 12,5 MP'lik bir ana kamera yer alacak. Piksel binning teknolojisi ile birleştiğinde bu kameranın 50 MP olarak pazarlanması bekleniyor.

Ayrıca, Ice Universe isimli sızıntı uzmanı, Galaxy Z Fold 6'nın kamera lenslerinden birini yakın çekimde gösteren bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta, kameranın etrafında metal bir çerçeve ve dokuya sahip bir yüzey görülüyor. Ice Universe, tasarımın sadece Galaxy Z Fold 6 Ultra modelinde kullanılacağını ve standart modelde farklı bir kamera tasarımı olacağını da öne sürüyor.

Galaxy Z Fold 6'nın tasarımında büyük değişiklikler bekleyenler için bu fotoğraf hayal kırıklığı yaratabilir. Çünkü sızdırılan fotoğraftan 2023 modeline göre büyük tasarım farklılıkları olup olmadığını kesin olarak anlamak zor. Fotoğraf, mevcut katlanabilir modele nispeten benziyor ve sadece küçük bir detayı gösteriyor.

Bu sızıntıyı yapan kişi kalem desteğinin hala beklendiğini de belirtti. Bu da, S Pen'in farklı bir şekilde telefona entegre edilebileceği veya ayrı bir aksesuar olarak sunulabileceği anlamına geliyor.

Cihazla ilgili son bir gelişme ise Galaxy Z Flip 6'nın Hindistan'daki düzenleyici kurumlarda görünmesi. Bu da Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6'nın 10 Temmuz'da sürüleceği söylentilerine de destek çıkıyor.