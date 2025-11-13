Bir zamanlar birkaç fotoğrafı bile zor sığdırabildiğimiz USB bellekler, günümüzde boyut olarak küçülmelerine rağmen giderek daha fazla depolama alanı sunuyor. Bunun son örneği ise Sandisk'ten geldi. Şirket, boyutu 1 TL'den bile küçük olan 1 TB USB-C flash belleği olan Sandisk Extreme Fit USB-C modelini duyurdu.

Sandisk 1 TL'den Bile Küçük 1 TB'lık USB-C Belleğini Tanıttı

Günümüzde bilgisayarlar hiç olmadığı kadar ince ve taşınabilir. Ancak bu kompakt tasarım bir bedeli de beraberinde getiriyor. Bu modellerin sunduğu depolama alanı genellikle oldukça "yetersiz" oluyor. Bundan kaçınmak isteyen kullanıcıların ise bedelini ödemesi gerekiyor.

Örneğin günümüzde MacBook Air'in depolama alanını 256'dan 512 GB'a çıkarmak için 11 bin TL ödemeniz gerekiyor. 1 TB için ise 22 bin TL. Bu strateji sadece Apple tarafından değil, "taşınabilir" seviyede ince ve hafif bilgisayar üreten pek çok üretici tarafından uygulanıyor. Üstelik yapısı gereği kullanıcının sonrada yükseltme yapması da mümkün olmuyor.

Neyse ki tek seçeneğiniz bu yüksek parayı ödemek ya da büyük bir taşınabilir SSD sahibi olmak değil. Sandisk’in yeni USB-C belleği kompakt yapısıyla özellikle ince dizüstü bilgisayar ve tablet kullanıcılarını hedefliyor. Cihazlara neredeyse gömülüymüş gibi oturan bu küçük bellek size diğer iki seçeneğe başvurmadan yeterli depolama alanı sunuyor.

Sandisk Extreme Fit hız konusunda da iddialı.128 GB ve 1 TB sürümlerde 400 MB/s’ye kadar, 64 GB modelde ise 300 MB/s’ye kadar okuma hızına ulaşılıyor. Bu elbette ki bilgisayarınızın dahili SSD'si kadar hızı bir çözüm değil. Ancak çoğu iş için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemekte fayda var.

Fiyatı henüz açıklanmayan Sandisk Extreme Fit USB-C bellek, yapılan açıklamaya göre çok yakında ülkemizde satışa çıkacak.