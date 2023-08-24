Sandviç Zinciri Subway, 9.6 Milyar Dolara Satıldı: Yatırımcısı Kim?

Subway, fast-food sektöründe hizmet veren bir Amerikan franchise zinciri. Kendine has sandviçleri ile dünyada ünlenen şirketin sadık müşteri kitlesine sahip olduğu herkes tarafından bilinir.

Ancak kemik müşteri kitlesi dışında yeni tüketicileri kendine çekmeyi başaramayan şirket, 110 ülkede toplam 44,105 şubesi olmasına rağmen ayakta kalamadı.

Dünyanın önde gelen özel sermaye şirketlerinden birisi olan Roark Capital'a satıldı.

Roark Capital ve Subway

ABD'nin en büyük franchise yemek zinciri olan Subway, 1965 yılından beri hizmet veriyordu. 100'den fazla ülkede birçok restoranı vardı. Şubelerin satışları şirketin beklentilerini uzun zamandır karşılamıyordu.

Şirketin yaşadığı düşüş, Amerikan özel sermaye şirketi Roark Capital'a satılmasına sebep oldu. Subway, Roark Capital'ın satın alma teklifini kabul etti ve anlaşma imzaladı.

Subway, 9.6 milyar dolara satıldıktan sonra gözler Roark Capital'a çevrildi. 33 milyar doların üstündeki varlığıyla Roark Capital, aslında hepimizin bildiği önemli markaların kontrolünü sağlıyor.

Şirket; Jimmy John's, Arby's, Baskin-Robbins ve Buffalo Wild Wings gibi restoran zincirlerinin sahibi olan Inspire Brands'ı kontrol ediyor. Roark Capital'ın yemek zincirlerinin yönetimindeki başarısı ortadayken Subway'i satın alması, onu dünyanın en büyük restoran işletmecilerinden birisi yapabilir.

Peki sizce Subway'in satışları yeni döneminde nasıl olacak? Düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.