Bu Sefer de Virtual Dining Concepts, MrBeast’e Karşı Dava Açtı!

Geçtiğimiz günlerde MrBeast, MrBeast Burger'ın itibarına zarar verdiği iddiasıyla sanal burger şirketinin ortağı olan Virtual Dining Concepts'e dava açmıştı. Şirketin sattığı burgerlerden müşterilerin şikayetçi olması ve kötü yorumlar yapması bu davanın açılmasının en büyük nedenlerinden bir tanesiydi.

Virtual Dining Concepts ise kendisine karşı açılan davaya yanıt vermişti. Davanın yanlış beyanlarla dolu olduğunu ve MrBeast'in kendi çıkarları için hareket ettiğini savunmuştu. Gelen yeni haberlere göre şirket şimdi de MrBeast'e 100 milyon dolarlık karşı dava açtı.

Kim Haklı?

MrBeast, iş ortağının MrBeast Burger'ı büyütme konusuna kafayı taktığını ve bu sebeple burgerleri kalite ve denetleme bakımından ihmal ettiğini söyledi. Hatta iddiaya göre MrBeast'in ekibi bu konuda şirketi uyardı ancak herhangi olumlu bir dönüş olmadı ve aynı hatalar yapılmaya devam etti.

Virtual Dining Concepts bu suçlamalara ve aleyhine açılan davaya karşı Mr.Beast'i açgözlü ve zorba olmakla suçladı. MrBeast'in kötü yorumları bahane ederek üstüne geldiğini ve durup duruken aralarındaki sözleşmeyi feshetmek istediğini söyledi.

Bu gerekçelere dayanarak MrBeast'in zorbalık taktiklerine boyun eğmeyeceğini belirtti ve ortağına karşı dava açtı. Davanın açıklamasında ise "Bu dava, şöhretinin, sözünün önemli olmadığı, gerçeklerin önemli olmadığı ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerini herhangi bir sonuç olmaksızın ihlal edebileceği anlamına geldiğine inanan bir sosyal medya ünlüsü hakkındadır. Kendisi yanılıyor." ifadelerini geçirdi.

Sizce bu davada kim haklı? MrBeast mi Virtual Dining Concepts mi? Yorumlarda buluşalım.