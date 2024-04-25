Her Şeyi Saniyeler İçinde Şarj Edebilecek Batarya Üretildi!
Elektrikli otomobil ve akıllı telefonların uzun süre şarj olmasını beklemek tarih olacak. Saniyeler içinde şarj edebilen batarya üretildi. İşte detaylar!
Günümüzde gerek akıllı telefon kullanıcıları gerek de elektrikli otomobil kullanıcıları, uzun şarj sürelerinden şikayetçi olabiliyor. Yeni geliştirilen bataryalar sayesinde cihazların şarjının dolmasını beklemek çok yakında tarih olabilir.
Güney Koreli bir ekip ise bu konuda yeni bir girişimde bulundu. Akıllı telefon ve elektrikli arabalarda bulunan pillerden daha ucuz ve daha güvenli bir batarya geliştirdi. Geliştirilen batarya ile artık arabalar ve telefonlar sadece birkaç saniye içinde şarj olabiliyor.
Elektrikli Arabalar Birkaç Saniyede Şarj Olabilecek
Şu an telefon ve arabalarda yer alan lityum-iyon pillere oranla daha yüksek verimlilik ve daha fazla şarj potansiyeline sahip olan batarya, Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) araştırmacıları tarafından geliştirildi.
Yüksek enerjili, güçlü bir sodyum iyon pil, elektrikli arabalardaki ve akıllı telefonlardaki şarj sürelerini ciddi oranda düşürecek gibi görünüyor. Bu yeni teknoloji sayesinde şarj kapasiteleri de önemli ölçüde artacak. Özellikle elektriki otomobillerin menzillerinin de iki katından fazla artması öngörülüyor.
Akıllı Telefon Nasıl Hızlı Şarj Olur?
Telefon nasıl hızlı şarj olur sorusu, çok sayıda kullanıcı tarafından en fazla sorulan soruların başında geliyor. Cihazınız yavaş şarj oluyorsa bazı yöntemler uygulayarak daha hızlı şarj olmasını mümkün hale getirebilirsiniz.
Enstitünün Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü'ndeki Profesör Jeung Ku Kang, araştırma hakkında şunları söyledi:
"Bu hibrit sodyum-iyon enerji depolama cihazı hızlı şarj olabiliyor ve 247 Wh/kg enerji yoğunluğu ve 34 bin 748 W/kg güç yoğunluğuna ulaşabiliyor. Bu, enerji depolama sistemlerinin mevcut sınırlamalarının üstesinden gelmede büyük bir atılımı temsil ediyor."
YORUMLAR