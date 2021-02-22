Dünyada İlk Kez Sarı Penguen Görüldü!

Yaban hayatı fotoğrafçısı Yves Adams, fotoğraf çekerken rastladığı sarı penguen ile dünyada bir ilkin daha ortaya çıkmasını sağladı. Güney Atlantik'te yer aldığı bildirilen penguen hakkında merak edilen bütün detaylar haberimizde.

Dünyada Bir İlk Daha Ortaya Çıktı: Sarı Penguen

Siyah ve beyaz renkteki penguenlerin aksi renklere sahip penguen ilk kez görüldü. Güney Atlantik'te yer alan bir adada sayısız çoklukta siyah ve beyaz renklerdeki penguenlerin içerisindeki bu penguenin daha önce hiç görüntülenmemiş fotoğrafları, yaban hayatı fotoğrafçısı Yves Adams'ın kamerasından çıktı.

Fotoğrafçı Adams, fotoğraf çekimleri sırasında denk gelmiş olduğu sarı ve beyaz renklerdeki penguen ile ilgili yaptığı açıklamada, "Daha önce sarı renkte bir penguen ne görmüş ne de duymuştum. O sahilde 120 bin kuş bulunuyordu ve aralarında sarı renkte bir tek bu vardı" ifadelerini kullandı.

Belçikalı olduğu bilinen fotoğrafçı, 2019 yılının son ayında Güney Georgia'daki bir adada en az 120 bin kral penguenden meydana gelen koloninin fotoğrafını çekmek için parlak tüylü kuşları görüntülüyordu.

Adams, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu kuş hariç hepsi normal görünüyordu. Gerçekten başka bir varlıktı. Son derece eşsiz bir deneyimdi. Kuşlardan biri hakikaten tuhaf görünüyordu ve yakından baktığımda renginin sarı olduğunu gördüm. Bunu fark edince hepimiz çıldırdık. Bütün güvenlik ekipmanlarını bırakıp kameralarımıza sarıldık." "Kuş tam bulunduğumuz yere konduğu için çok şanslıydık. Görüş açımız devasa boyutta hayvan seli tarafından engellenmemişti. Normalde bu sahilde hareket edebilmek tüm bu hayvanlardan dolayı neredeyse imkansızdır."

Diğerlerinden farklı renge sahip kuşun hücreleri artık melanin üretemediğinden siyah tüyleri sarı ve krem rengine bürünmüş lösist bir penguen olduğunu belirten Adams, "Hemen yanı başımızda durması büyük bir lütuftu. 50 metre ötede olsaydı bu ömürlük gösteriye tanık olamayabilirdik" sözlerini kullandı.

Bilim insanlarına göre yeni bir tüy pigmenti sınıfın keşfedilmiş olabilir.

The Smithsonian Insider'a açıklamada bulunan araştırmacı Daniel Thomas, konu hakkında şu sözlere yer verdi: