50 Yıl Boyunca Şarj Gerektirmeden Güç Üreten Nükleer Batarya Üretildi!

Çinli bir girişim, şarj veya bakım gerektirmeden 50 yıl boyunca elektrik üretebileceğini iddia ettiği yeni bir bataryayı tanıttı.

Pekin merkezli Betavolt şirketi, nükleer bataryanın dünyada atom enerjisinin minyatürleştirilmesini gerçekleştiren ilk batarya olduğunu ve 63 nükleer izotopu bir madeni paradan daha küçük bir modüle yerleştirdiğini söyledi.

Şirket, yeni nesil bataryanın pilot test aşamasına girdiğini ve çok yakında telefonlar ve dronlar gibi ticari uygulamalar için seri üretileceğini söyledi.

Üretilen Nükleer Batarya Hangi Alanlarda Kullanılabilir?

"Betavolt atomik enerji bataryaları havacılık, yapay zekâ ekipmanları, tıbbi ekipmanlar, mikroişlemciler, gelişmiş sensörler, küçük dronlar ve mikro robotlar gibi birçok senaryoda uzun ömürlü güç kaynağı ihtiyaçlarını karşılayabilir."

Nükleer bataryaları minyatürleştirme ve ticarileştirme arayışı, Çin'in 2021-2025 yılları arasında ülke ekonomisini güçlendirmek için tasarlanan "14. Beş Yıllık Planı" kapsamında ele alınırken, ABD ve Avrupa'daki araştırma kurumları da bunların geliştirilmesi üzerinde çalışıyor.

Betavolt, ilk nükleer bataryanın 15x15x5 milimetre küp boyutlarında 100 mikrowatt güç ve 3V voltaj sağlayabildiğini ancak 2025 yılına kadar 1 watt gücünde bir batarya üretmeyi planladığını söyledi.

Betavolt'un iddiasına göre üretilen bataryanın katmanlı tasarımı ani güç karşısında alev almayacağı ve patlamayacağı anlamına gelirken, -60C ile 120C arasında değişen sıcaklıklarda da çalışabiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.