Şarj Aleti Ne Demekti? Şarjı En Uzun Giden Xiaomi Modelleri Belli Oldu!

Akıllı telefon tercihinde batarya ömrü kullanıcıların en çok dikkat ettiği kriterlerden biri haline geldi. Güçlü donanım ve şık tasarımlar her ne kadar ilgi çekici olsa da yetersiz pil ömrü bu cihazların tercih edilmesini zorlaştırabiliyor. Bu nedenle uzun kullanım süresi sunan modeller pazarda her zaman bir adım öne çıkıyor. Bizde sizler için şarjı en uzun süre giden Xiaomi modellerin listeledik. İşte detaylar...

Şarj Süresiyle Fark Yaratan Xiaomi Modelleri Açıklandı

Redmi Note 12 Pro 5G – 136 puan

Xiaomi 11T – 136 puan

Redmi Note 11 Pro 5G – 134 puan

Redmi Note 10 – 134 puan

Xiaomi 14 – 133 puan

Xiaomi 13 Ultra – 133 puan

Redmi Note 11S 5G – 133 puan

Redmi Note 12 5G – 132 puan

Redmi Note 10S – 132 puan

Redmi Note 12 Pro+ 5G – 129 puan

Akıllı telefon tercihinde batarya ömrü kullanıcıların en çok dikkat ettiği kriterlerden biri haline geldi. Güçlü donanım ve şık tasarımlar her ne kadar ilgi çekici olsa da yetersiz pil ömrü bu cihazların tercih edilmesini zorlaştırabiliyor. Bu nedenle uzun kullanım süresi sunan modeller pazarda her zaman bir adım öne çıkıyor.

DxOMark tarafından paylaşılan son verilere göre Xiaomi markalı telefonlar arasında batarya performansı açısından en yüksek puanı alan model Redmi Note 12 Pro 5G oldu. 136 puanla listenin zirvesinde yer alan bu modeli aynı puanı paylaşan Xiaomi 11T takip ediyor. Üçüncü sırada ise 134 puanla Redmi Note 11 Pro 5G bulunuyor.

Listede ayrıca Redmi Note 10, Xiaomi 14 ve Xiaomi 13 Ultra gibi modeller de üst sıralarda yer alıyor. Uzun pil ömrü dengeli güç tüketimi ve hızlı şarj özellikleriyle öne çıkan bu telefonlar kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını karşılamada oldukça başarılı.

Öte yandan henüz test sürecinden geçmeyen Xiaomi 15 serisinin de bu listeyi değiştirme potansiyeli bulunduğunu da hatırlatalım. Yeni seriyle birlikte puan sıralamasında önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...