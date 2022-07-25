Satranç Robotu, Rakibinin Parmağını Kırdı (Video)

Rusya'daki bir turnuva esnasında satranç robotu, 7 yaşındaki rakibinin parmağını kırdı. Turnuvada bulunan görevliler olaya anında müdahale etti. Bu anlar ise görüntülere yansıdı. Gerçekleşen kazaya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Satranç Robotu Rakibinin Parmağını Nasıl Kırdı?

Rusya'nın başkenti Moskova'da robot ile çocuk arasında oynanan satranç esnasında korkunç bir olay meydana geldi. 13-21 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Moskova Satranç Açık Turnuvası esnasında robot, çocuk rakibinin parmağını kırdı.

Christopher isimli çocuk, dokuz yaş altı kategorisinde mücadele ediyordu. Çocuk, hamlesini yaparken robot aniden çocuğun parmağını tuttu. Rusya Satranç Federasyonu Başkan Yardımcısı Sergey Smagin tarafından aktarılan bilgilere göre çocuk, robot hamlesini tamamlamadan önce oynamaya çalıştı.

Güvenlik kamerası, yaşanan kazayı saniye saniye kaydetti. Paylaşılan videoda da görebileceğiniz üzere gün içerisinde üç oyun oynamış olan robot, rakibin taşını alıp kenara koyduğu esnada çocuk hamle yaptı. Çocuk hamle yaparken, robot taşı bırakıp aniden çocuğun parmağını tuttu ve bırakmadı.

Jesus… A robot broke kid‘s finger at Chess Tournament in Moscow @elonmusk @MagnusCarlsen



There is no violence in chess, they said.



Come and play, they said. https://t.co/W7sgnxAFCi pic.twitter.com/OVBGCv2R9H — 🆁🆄🆂🆂🅸🅰🅽 🅼🅰🆁🅺🅴🆃 (@russian_market) July 21, 2022

Olayın gerçekleşmesi üzerine salonda bulunan görevliler olaya anında müdahale etmeye çalıştı ancak robot tüm çabalara rağmen çocuğun parmağını bir süre boyunca bırakmadı. Birçok kişinin uzun uğraşları sonucunda robotun, çocuğun parmağını bırakması sağlandı.

Sergey Smagin, belirli güvenlik kurallarının olduğunu ve çocuğun görünüşe göre kuralları ihlal ettiğini belirtti. Çocuğun önce beklemesi gerektiğinin farkında olmadığını ifade eden Smagin, bunun son derece nadir bir vaka olduğunu ve hatta söz konusu olayın hatırladığı ilk vaka olduğunu söyledi.

Moskova Satranç Federasyonu Başkanı Sergey Lazarev, robotun çocuğun parmağını kırdığını, bunun kötü bir durum olduğunu açıkladı. Robotun yaklaşık olarak 16 yıldır satranç oynadığının altını çizen Lazarev, önceki birçok oyunda rakiplerinin kemiklerini kırmadan ya da herhangi bir şiddet uygulamadan mücadele ettiğini ifade etti.

Robotun kendileri tarafından kiralandığını ve birçok yerde uzun süredir uzmanlar eşliğinde sergilendiğini söyleyen Lazarev, robotun hamleye yanıt vermesi için zaman verilmesi gerektiğini ancak çocuğun o esnada acele ettiğini belirtti.

Dokuz yaş altı kategorisinde Moskova'nın en iyi otuz satranç oyuncusundan biri olduğu söylenen Christopher'ın kırılan parmağı alçıya alındı. Çocuk, ertesi gün turnuvaya devam etti.

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