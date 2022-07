Satranç Robotu, Rakibinin Parmağını Kırdı (Video)

Rusya'daki bir turnuva esnasında satranç robotu, 7 yaşındaki rakibinin parmağını kırdı. Turnuvada bulunan görevliler olaya anında müdahale etti. Bu anlar ise görüntülere yansıdı. Gerçekleşen kazaya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Rusya'nın başkenti Moskova'da robot ile çocuk arasında oynanan satranç esnasında korkunç bir olay meydana geldi. 13-21 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Moskova Satranç Açık Turnuvası esnasında robot, çocuk rakibinin parmağını kırdı.

Christopher isimli çocuk, dokuz yaş altı kategorisinde mücadele ediyordu. Çocuk, hamlesini yaparken robot aniden çocuğun parmağını tuttu. Rusya Satranç Federasyonu Başkan Yardımcısı Sergey Smagin tarafından aktarılan bilgilere göre çocuk, robot hamlesini tamamlamadan önce oynamaya çalıştı.

Güvenlik kamerası, yaşanan kazayı saniye saniye kaydetti. Paylaşılan videoda da görebileceğiniz üzere gün içerisinde üç oyun oynamış olan robot, rakibin taşını alıp kenara koyduğu esnada çocuk hamle yaptı. Çocuk hamle yaparken, robot taşı bırakıp aniden çocuğun parmağını tuttu ve bırakmadı.

Jesus… A robot broke kid‘s finger at Chess Tournament in Moscow @elonmusk @MagnusCarlsen



There is no violence in chess, they said.



Come and play, they said. https://t.co/W7sgnxAFCi pic.twitter.com/OVBGCv2R9H