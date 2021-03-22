Satürn Rengi Değişti: İşte Nedeni!

Satürn rengi değişti. Bilim insanları, Güneş Sistemi'nde belki de en çabuk tanınabilen bu gezegenin renk değişimini animasyon haline getirerek yayımladı. Peki, alandaki diğer gezegenlere oranla çok daha keskin farklılıklara sahip olan gezegen neden renk değiştirdi?

Satürn Rengi Neden Değişti?

Satürn, Güneş Sistemi'nde muhtemelen Dünya'dan sonra anında tanınabilecek gezegenlerin başında geliyor. Bu gezegen kolaylıkla görünebilen halkalara sahip tek gezegen olma unvanına sahiptir. Uranüs gibi diğer gezegenlerin de halkaları olsa da bu gezegenin halkalarının yanında hemen hemen görünmez sayılır.

Bilim insanları, Hubble Uzay Teleskobu sayesinde geçtiğimiz günlerde gezegende meydana gelen çok ilginç değişimlerden birinin yaşandığını keşfetti. Bu değişim söz konusu gezegenin renkleri ile alakalı bir değişim oldu.

Bu değişimin son derece normal bir değişim olduğunu belirtmek gerekiyor. Gezegenin halkaları mevsimden mevsime çok fazla değişmese de az bir farkla da olsa değişiyor. Satürn'de tek bir yıl, Dünya'daki 29 yıla eşit olduğundan mevsimsel değişikliklerin çok yavaş gerçekleştiğini görüyoruz.

Gezegenin renklerinin 2018, 2019 ve 2020'de daha dikkate değer bir şekilde değiştiğini söylemek yanlış sayılmayacaktır. Bilim insanları bu renk değişimlerini daha belirgin kılmak için görüntüleri animasyon haline getirip sundu.

NASA'nın (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) web sitesinde yayımlanan yeni yazıda yer verilen hareketli görüntü ile gezegenin yıllara göre renk değişimi ayrıntılı olarak gösterildi. Gezegenin nasıl renk değiştirdiğini ve bunun gezegenin eski hallerine göre nasıl bir farklılık ortaya çıkardığını NASA'nın yazısından görebilirsiniz.

Gezegenin renklerindeki değişim hemen fark edilmeyebilir ama gezegenin tepesine odaklanırsanız üzerindeki halkaların nasıl değiştiğini göreceksinizdir. Gezegen değişime uğradıkça yeni halkalar ortaya çıkıyor, parlak olan bazı kısımlar daha karanlık hale geliyor ve gezegenin kuzey kutbundaki karanlık bölge azımsanmayacak ölçüde aşağı doğru ilerliyor. Bunlar özellikle son üç yıl içinde meydana gelen çok büyük değişikliklerdir.

Satürn'de birbirini takip eden değişiklikler oldukça büyüleyici görünüyor. Araştırmanın baş yazarı Amy Simon, bu değişikliklerin çok büyük değişikliklerden oluşmamasının çok da şaşırtıcı olmadığını çünkü değişimin Satürn'deki zamana göre çok kısa bir süreyi kapsadığını söyledi.