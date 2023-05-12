İlk Özel Uzay İstasyonu'nun Fırlatılacağı Tarih Açıklandı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (UUİ) 2030 yılında NASA tarafından sökülmesi bekleniyor. Vast ve SpaceX gibi şirketler bu gerçekleşmeden önce ilk özel uzay istasyonunu fırlatmak için yarışıyor.

Vast ve SpaceX, ticari bir uzay istasyonu olan Haven-1'i 2025 gibi erken bir tarihte fırlatmak için ortaklık kurdu. Haven-1, 2025 yılında fırlatılırsa, ISS hizmet dışı bırakılmadan önce yalnızca birkaç yılı olacak.

İlk Özel Uzay İstasyonu 2025'te Fırlatılıyor

Haven-1 bir Falcon 9 roketiyle fırlatılacak ve astronotlar istasyona bir SpaceX Crew Dragon aracıyla seyahat edecek. Vast'ın kurucusu Jed McCaleb, şirketin hedeflerini gerçekleştirebilmek için SpaceX'e güveneceğini söylüyor.

Ticari uzay istasyonlarının, son 22 yıldır sürekli dolu olan ISS kadar güvenilir olması gerekecek. Falcon 9 roketi, istasyonu fırlatacağı ve Crew Dragon uzay aracı Haven-1'e yaşam destek sistemlerinin bir kısmını sağlayacağı için Vast ve SpaceX'in ortaklığı Haven-1'in başarısı için çok önemli.

SpaceX uzay sektöründeki erişim alanını genişletiyor ve kısa süre önce fırlatılan Starship, yörüngeye ulaşamadan yok olmasına rağmen heyecan yarattı. Özel bir uzay istasyonunun fırlatılması cesaret verici bir gelişme.