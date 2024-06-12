Daha Fazla Kaos ile Geri Dönüyor: Sausage Party Foodtopia Fragmanı Geldi!

2016'da gösterime giren Sausage Party, kuşkusuz yakın tarihin en başarılı işlerinden biri. 19 milyon dolarlık bütçeye karşılık 140 milyon dolar hasılat elden film sonrasında da Netflix gibi platformlar sayesinde popülaritesini artırdı.

Şimdi ise süpermarkette yaşayan yiyeceklerin kaderleriyle yüzleşmesini konu alan animasyonun devamı geliyor. Üstelik bu defa dizi formatında. Dizi, Sausage Party: Foodtopia adıyla 11 Temmuz'da Amazon Prime Video'da izleyiciyle buluşacak.

Sausage Party: Foodtopia Konusu Nedir?

Diziyle ilgili paylaşılan fragmanda, devrim yaratarak dünyayı ele geçiren yiyeceklerin ütopik uygarlığının bir sel tarafından yok edilmesi ve türlerinin hayatta kalması için insanlarla tekrar iş birliği yapmak zorunda kalmaları konu alındığı anlaşılıyor.

Orijinal filmin yıldızları Seth Rogen, Kristen Wiig, Michael Cera, David Krumholtz ve Edward Norton, "Foodtopia"da rollerini yeniden canlandırıyor. Will Forte, Natasha Rothwell, Sam Richardson ve Yassir Lester ise yeni karakter sesleri olarak kadroya dahil oluyor.

Dizinin yapımcıları arasında ise Rogen, Goldberg, James Weaver, Alex McAtee, Megan Ellison, Patrick Chu, Andrew Millstein ve Conrad Vernon yer alıyor.

Merakla beklenen Sausage Party: Foodtopia, animasyon severler ve çılgın komedi hayranları için kaçırılmayacak bir yapım olarak konuşulacak gibi görünüyor.