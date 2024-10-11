Kredi Kartlarına, Saatlere, İkinci El Araç Satışına, Motorlara ve Drone'lara Ek Vergi Geliyor!

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ekonomik olarak oldukça zor bir döndemden geçiyor. Artan döviz kurları, faiz oranları ve enflasyon gibi nedenlerden dolayı pahalılık giderek artıyor. TBMM'deki yetkililerin buna sunduğu çözüm kelimenin tam anlamıyla "şaşırtıcı". Sunulan son yasa teklifinin kabul edilmesi durumunda kredi kartından tutun da araç satışına kadar pek çok işleme savunma sanayii katkı payı geliyor.

100 Bin TL Üzerinde Limiti Olan Kredi Kartlarına Savunma Sanayi Katkı Payı Geliyor

Ak Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yasa teklifi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından alınacak yeni vergileri içeriyor. Buna göre 100 bin TL üzerinde kredi kartı limitine sahip olandan, tapu işlemlerinden, sıfır ve ikinci el araç satışlarından ve pek çok noter işleminden Savunma Sanayi Fonu'nun gelirlerini artırmak için ek vergi alınacak. Söz konusu "katkı payı" kalemleri ise şu şekilde:

* Vergi beyannameleri ve muhtasar beyannamelerden damga vergisi alınacak.

* Taşınmaz satışlarında tapu işlemleri için alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 TL, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 TL ücret alınacak.

* Limiti 100 bin TL ve üzeri Kredi kartı hamillerinden yıllık 750 TL katkı payı alınacak.

* Noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 TL alınacak.

* Sıfır araç tescilinde 3.000 TL, ikinci el satışlarında 1.500 TL ücret alınacak.

* ÖTV matrahı 5 bin lira ve üzeri kol saatleri ve dronelar ÖTV kapsamına alınacak.

* Küçük motorlu motosikletler (motor silindir hacmi 100 cm³ ve motor gücü 6 kW altı) Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne tabi tutulacak.

Gelişmeler ise sosyal medyada direkt tepki ile karşılandı. Halihazırda bu işlemlerin çoğunda KDV gibi vergiler ödeyen vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Elbette ki durumun teknoloji fiyatlarını da etkileyeceğini listeden görebilirsiniz. Bu nedenle akıllı saat ya da drone almayı düşünüyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Savunma Sanayi Fonu'nun gelirlerini artırmayı hedefleyen bu düzenleme aktif olarak bir ülke ile savaş halinde olmayan ülkemiz için mantıklı bir karar mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz.