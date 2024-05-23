Scarlett Johansson'un Sesiyle İlgili Tartışmalar Devam Ediyor: OpenAI İddialara Yanıt Verdi!

OpenAI'nin Sky Voice Assistant projesi, Scarlett Johansson'un sesini izinsiz kopyalama suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Johansson, şirketin sesli asistanının sesinin kendisininkine benzemesinden rahatsız olduğunu ifade etti.

Bu iddialar, hem teknoloji hem de hukuk çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. OpenAI ise bu suçlamaları reddederek, projenin başlangıcından itibaren Johansson'un sesini taklit etme niyetinde olmadıklarını savundu.

Johansson'un Ses Krizi: OpenAI ve Scarlett Johansson Arasındaki Gerilim

Washington Post'un haberine göre, OpenAI CEO'su Sam Altman, Johansson ile iletişime geçmeden önce Sky'ın ses aktörünü aylarca aradı. Yayınlanan bir ilana göre, şirket bazı dikkat çekici özelliklerin olduğu sesler arıyordu ve belirli bir yaş aralığındaki sendikasız aktörleri tercih ediyordu. Ancak, bu ilanda doğrudan Scarlett Johansson'a benzer bir ses arandığı belirtilmedi.

Johansson, şirketin izinsiz olarak benzerliğini kopyaladığını iddia ederken, OpenAI bu iddiaları reddetti. OpenAI ürün müdürü Joanne Jang, Sky'ın aktörünün doğal sesinin zaten Johansson'a benzediğini ve ses testlerinin bunu doğruladığını söyledi. Jang ayrıca, şirketin yapay zeka üzerinde çalışmak isteyen aktörleri seçtiğini ve kararların Mira Murati tarafından verildiğini belirtti.

Johansson'ın ekibi, OpenAI'nin kendisine teklif yapıp reddedildikten sonra kendilerine benzer bir ses kullanmaya devam ettiğini iddia ediyor. Johansson, Altman'ın kendisiyle iletişime geçtiği tarihlerde bu teklifleri reddettiğini ve sonrasında yapay zeka sanal asistanının sesiyle ilgili endişelerini dile getirdiğini belirtti. OpenAI, bu endişeler üzerine Sky'ın sesini kullanmayı durdurduğunu açıkladı.

Sonuç olarak, Scarlett Johansson'un sesiyle ilgili tartışmalar devam ederken, OpenAI'nin Sky Voice Assistant projesi eleştirilerin odağında kalmaya devam ediyor. Bu durum, yapay zeka ve ses teknolojilerinin etik kullanımı konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Johansson'un sesine gerçekten benziyor mu, yoksa bu sadece bir tesadüf mü?