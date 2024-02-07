Schengen Vize Ücretlerine Zam Geliyor: Yeni Fiyatlar Belli Oldu!

Avrupa Komisyonu, 2024 yılında Schengen vizesi temel ücretinin artırılması için bir teklif sunduğunu duyurdu. Eğer teklif kabul edilirse, yetişkinler için vize ücreti yüzde 12 artışla 80 eurodan 90 euroya yükselecek, çocuklar için ise ücret 40 eurodan 45 euroya çıkacak.

AB ayrıca, üye ülkelerden sınır dışı edilen kişilerin "yeniden girişini kabul etme konusunda yetersiz işbirliği" gösteren ülkeler için vize ücretini daha da artırmayı planlıyor.

Schengen vizesi, AB ve Schengen bölgesinin 90 günlük vize muafiyeti kuralından yararlanamayan AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları için gerekiyor.

Teklifin yasalaşması halinde fiyat artışı önümüzdeki birkaç ay içinde gerçekleşecek. Eğer bu değişiklikler yasalaşırsa, Schengen vizesi ücretleri yetişkinler için 80 eurodan 90 euroya, çocuklar için ise 40 eurodan 45 euroya çıkacak.

Vatandaşların geri kabulü konusunda işbirliği göstermeyen ülkeler için maliyet 120 eurodan 135 euroya ve 160 eurodan 180 euroya yükselecek.

Ayrıca, Komisyon, Schengen vizesi işlemleri için hizmet veren harici sağlayıcıların ücretlerini revizyona paralel olarak arttırmalarına izin verilmesini önerdi.

Genellikle standart ücretin yarısı düzeyinde olan azami miktarın 40 eurodan 45 euroya yükseltilmesi öneriliyor. Buna karşılık, Schengen vizesi uzatma ücreti 30 euro olarak sabit kalacak.