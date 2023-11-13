AB Konseyi Onay Verdi: Schengen Vizesi İnternetten Alınabilecek!
Avrupa Birliği Konseyi, Schengen vizesinin internetten alınması için onay verdi. İşte yeni uygulamayla ilgili ayrıntılar!
Avrupa Birliği Konseyi, Schengen vizesinin dijitalleşmesi için hazırlanan yeni düzenlemeye onay verdi. Gerekli hazırlıklar tamalandıktan sonra Schengen vizesini internet üzerinden almak mümkün olacak.
Dijital Platform Kurulacak!
Schengen vizesinin internetten alınabilmesi için ilk olarak dijital bir platform kurulacak. Platformun hazırlık aşamasındaki teknik çalışmalar tamamlandıktan sonra uygulamanın nasıl çalıştığı, dijital vizeye nasıl başvurulacağı, sürecin nasıl işleyeceği hakkında bilgilendirme yapılacak.
Kanun hâline getirilen yeni düzenleme, AB resmî gazetesinde yayınlanmasından 20 gün sonra yürürlüğe girecek. Dijital vizeler kullanıma açıldığında telefonlara ve mobil cihazlara indirilebilecek.
Böylece pasaportlara yapıştırılan kâğıtlara gerek kalmayacak. Schengen vizesi için başvurular ve ödemeler teknik altyapısı oluşturulan sistemden yapılacak. Bu, diğer sistemlere de entegre edilecek.
Tüm işlemler tek bir platform üzerinde toplanacağı için AB üyesi ülkeler arasında bu konuda veri paylaşımı yapılacak. İlk kez vize başvurusu yapanlar ve yeni pasaport alanlar, ilk vize için büyükelçilik ya da konsolosluklara gitmek zorunlu olacak.
Schengen Vizesi Nedir? Nasıl Alınır?
Schengen vizesi, insanların yasal olarak seyahat etmesini sağlıyor. Bu vize türü ile Schengen isimli bölgede 90 güne kadar seyahat edilebiliyor.
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