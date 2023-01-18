Kadıköy'deki Scooterlarına El Konan Martı Yöneticisinden Açıklama Geldi

Geçtiğimiz günlerde Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın Kadıköy'de kaldırımı işgal eden elektrikli scooterları kaldırma kararının ardından ilçenin pek çok sokağındaki Martı scooterları kilitleri kesilerek kaldırılmıştı. Konuyla ilgili Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem'den önemli açıklamalar geldi.

"Yaya hakkı öncelikli bir haktır. Kaldırımı işgal eden tüm scooterları bugün yarın topladığımızı göreceksiniz, sözde kalmayacak." diyerek ilçedeki kaldırımlarda yer alan scooterları toplatan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'na Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem hem insanların talepleriyle hem de yeni teknolojileriyle yanıt verdi.

Kadıköy'de kilitleri kesilen scooterların kilit başına masrafının 600 TL olduğunu belirten Öktem, son 12 ayda daha fazla scooter isteyen Kadıköylü sayısının 101.874 olduğunu ve bu kişilerin haritaya yansıyan GPS verilerini de paylaştı. Belediye'den park yasak harita alanı talep eden ancak bu konuda da herhangi bir yanıt alamadığını belirten Öktem, sorunu çözmek için teknolojiye başvurabileceklerini ve bu konuda birlikte çalışabileceklerine değindi.

Martı'nın İlk Araba Prototipi de Ortaya Çıktı

Bu vesileyle sizi ofisimize davet etmek istiyorum. Yeni kaldırım tanıma sensörlerimizi, Türk mühedislerimizin ürettiği scooter beyinlerini ve daha sokağa çıkmamış araba prototiplerimizi göstermek isterim. (6/8) pic.twitter.com/rwHmudgWHa — Oğuz Alper Öktem (@OguzAlperOktem) January 17, 2023

Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem'in açıklamalarında en dikkat çekici noktalardan biri de Martı'nın henüz tanıtımı yapılmamış araba prototipleriyle ilgili. İlk kez prototipe dair görsel paylaşan Öktem, bu prototipleri Türk mühendislerin ürettiğinin de altını çiziyor.

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