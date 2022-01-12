Scream 5 Fragman Yayımlandı

Scream 5 fragman paylaşıldı. Yayımlanan fragman, yeni Çığlık filmi hakkında bilgi sahibi olmamıza imkan tanıyor. Paylaşılan videoya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

İlk Scream filmi 1996 yılında vizyona girdi. 14 milyon dolar bütçe ile çekilen film, 173 milyon dolardan fazla hasılat elde etti. Elde edilen bu başarı, filmin bir seriye dönüşmesini sağladı. Popüler film serisi, günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettiriyor.

Scream 5 Fragman Nasıl İzlenir?

Dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen yeni Çığlık filmi ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Paramount Pictures, Çığlık 5 filminin yeni fragmanını paylaştı. Fragmanda yeni filmde yer alan birçok sahneyi görme fırsatı elde ediyoruz.

Büyük bir popülerliğe sahip olan video paylaşım platformu YouTube üzerinden paylaşılan yeni fragmana baktığımızda filmin gerilim dolu sahnelere sahip olduğunu görüyoruz. Popüler serinin beşinci filminin son fragmanı, heyecan seviyesini önemli ölçüde arttırdı.

Sabırsızlıkla beklenen filmin fragmanı, çok yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Öyle ki, videonun görüntülenme sayısı kısa süre içerisinde 1 milyon 239 bini aştı. 8 binden fazla beğeni alan videoya çok sayıda olumlu yorum yapıldı. 1 dakika 10 saniye uzunluğundaki fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Scream 5 Konusu Nedir, Ne Zaman Çıkacak?

Woodsboro kasabasında gerçekleşen cinayetlerden 25 yıl sonra yeni bir katil ortaya çıkar. Korku, gizem ve gerilim ögelerine sahip olan Çığlık 5, 14 Ocak 2022 tarihinde vizyona girecek.

Scream 5 Oyuncuları

Neve Campbell

Courteney Cox

David Arquette

Marley Shelton

Melissa Barrera

Jenna Ortega

Dylan Minnette

Jack Quaid

Jasmin Savoy Brown

Sonia Ammar

Mikey Madison

Mason Gooding

Kyle Gallner

Reggie Counquest

Chester Tam

Yönetmenliğini Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett'in üstlendiği Scream 5'in senarist kadrosunda James Vanderbilt ve Guy Busick yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ise Neve Campbell, Courtney Cox, David Arquette, Marley Shelton ve Melissa Barrera gibi isimler bulunuyor.

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