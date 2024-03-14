SEC, Twitter Soruşturmasında Elon Musk'ı Suçluyor: Uyarılmasına Rağmen İfade Vermiyor!

Elon Musk'ın OpenAI, eski Twitter CEO'su ve üç eski üst düzey çalışanla halihazırda davaları devam ederken SEC Twitter Soruşturmasında da yeni bir gelişme yaşandı. Musk'ın olaylı Twitter satın alımındaki tutumundan kaynaklı soruşturma açan SEC yetkilileri, milyarderin dava sürecindeki tutumundan da oldukça rahatsız.

Elon Musk'ın kendisine karşı açılan davalara gitmeme gibi bir huyu olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu davada da aynı durum yaşanmakla birlikte, sürekli ifade vermeyi reddetmesi de davanın sonuçlanma süresini daha da uzatıyor.

Musk, Soruşturmayı Suistimal Ediyor

SEC'in bir mahkeme belgesinde Elon Musk için şu açıklamalarda bulunuyor: "Musk, bu soruşturmanın gerçek kapsamını çarpıtmaya devam ediyor; SEC'in ilgili delilleri aramadığını tespit etmek için tek umudu bu."

2022'den beri milyarderi araştıran yetkililer, Musk'ın Tesla hisselerinin anket sonucuyla satmasıyla ilgili ortaya atılan iddialara dayanakarak inceleme başlattı. Davanın ilk zamanlarında da bir federal yargıcın Musk'a mahkeme celbine uymasını ve bir açıklama yapmasını emretmişti.

Ancak görünün o ki üzerinden birkaç yıl geçmiş olmasına rağmen herhanbir ifade verilmedi. SEC de Musk'ı soruşturmayı dururmak için çeşitli bahaneler üretmekle suçluyor. SEC aynı zamanda milyarderin menkul kıymet dolandırıcılığı sebebiyle soruşturulduğunu da söylüyor.

"Bu soruşturma aynı zamanda Menkul Kıymetler Borsası Yasası'nın 10(b) Bölümünü ihlal eden potansiyel menkul kıymet dolandıcılığını da inceliyor... diğer hususların yanı sıra Musk'un Twitter'ı satın almasıyla ilgili kamuya yaptığı açıklamalarla ilgili."

Tahmin edileceği üzere Elon Musk tüm bu açıklamalar için de henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı.