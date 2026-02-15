Tek Tıkla 18 Dakikalık Film Yapılabilecek! Efsane Yapay Zeka Yolda

ByteDance, Seedance 2.0 ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Aşırı gerçekçi videolar oluşturan yapay zeka modeli ile film sahnelerinin alternatif sonları, şimdiye kadar karşı karşıya gelseydi neler olurdu diye merak edilen süper kahramanların yüzleşmeleri ve çok daha fazlası üretilip paylaşıldı.

Kullanıcılar, bu yapay zeka modeline henüz alışamamışken Seedance 3.0 modelinin de yolda olduğu ortaya çıktı. Mevcut model zaten kaliteli sonuçlar verirken yeni modelin bunu ikiye katlaması bekleniyor. Ayrıca oluşturulan videoların uzunluğu konusunda da önemli bir avantaj sağlayacağı öngörülüyor.

Seedance 3.0'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Seedance 3.0'ın video kalitesi bozulmadan 18 dakikaya kadar video oluşturabileceği iddia edildi. Üstelik video odaklı yapay zeka modellerinde çok fazla görülen "devamlılık" sorununun da çözüme kavuşması bekleniyor. Bu, karakterlerin ya da sahnedeki nesnelerin geçişlerde herhangi bir bozulmaya uğramayacağı anlamına geliyor. Video boyunca karakterlerin özellikleri ve genel tasarım korunmaya devam ediliyor.

Bir diğer önemli yenilik ses tarafında olacak. Seedance 2.0'da ses sonradan ekleniyor. Yeni modelde ise sonradan ekleme olmayacak, ses de video ile aynı anda üretilecek. Ayrıca dudak senkronizasyonu konusunda da gelişmiş olacağı söyleniyor. "Kusursuz" olacağı belirtilen diller arasında İngilizce, Çince, Korece ve Japonca gibi diller yer alacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Önceki modelden de aşina olacağınız üzere karakterler sadece ağzını oynatmayacak, sahnenin nasıl bir atmosfer oluşturduğuna bağlı olarak ağlamaklı gibi yüz ifadeleriyle konuşabilecek. Hatta bunu biraz daha ileri götürüp uygun sahnelerde kahkaha bile atabilecek. Bu da sahnelere daha da doğallık katacak.

klasik film ve sinema kalitesinde renk düzenlemelerini tek tıkla yapabilecek olan yeni yapay zeka modeli, sahne sahne neler olacağını gerçek zamanlı olarak uygulayabilecek. En önemlisi, maliyeti Seedance 2.0'a göre 8 kat daha düşecek. Böylece düşük maliyet ile uzun metrajlı filmler yapmaya bir adım daha yaklaşılacak.