Şekil Değiştiren Jet Motoru Olur Mu? Çinliler Bunu da Yaptı!

Uçak motorları ve savaş teknolojileri her geçen gün bir adım öteye gitmeyi başarıyor. Bu kapsamda çok farklı proje ve teknolojiler gündemde yer alırken Çin "şekil değiştirebilen" jet motoru teknolojisini tanıttı. Peki bu motor aslında nasıl çalışıyor? Normal jet motorlarına kıyasla avantajları neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

Çin’in Şekil Değiştiren Jet Motoru Tanıtıldı!

Uçak motorlarında devrim yaratabilecek yeni bir gelişme Çin’den geldi. Çin'in Mühendislik Termofiziği Enstitüsü uçuş koşullarına göre kendini yeniden şekillendiren “Adaptive Cycle Engine (ACE)” adını verdiği yeni bir motorun başarıyla test edildiğini duyurdu. Bu sistemin, kalkıştan süpersonik hızlara kadar verimli çalışabildiği ve mevcut motorlara göre hem daha güçlü hem de daha ekonomik olduğu öne sürülüyor.

Yeni motor klasik jet motorlarından farklı olarak iç yapısını uçuşa göre değiştirebiliyor. Normalde turbojet motorlar yüksek hızda, turbofan motorlar ise düşük hızda verimli çalışır. Ancak ACE sistemi, hava akışını ve yakıt yanma döngüsünü anlık olarak ayarlayarak bu iki modu tek yapıda birleştiriyor.

Yani aynı motor, kalkışta sessiz ve verimli bir turbofan gibi; yüksek hızda ise ham güç sağlayan bir turbojet gibi davranabiliyor. Çinli mühendisler geliştirdikleri bu sistemin geleneksel motorlara göre yüzde 27 ila 47 arasında daha fazla itki ürettiğini, yakıt tüketimini ise yaklaşık üçte bir oranında azalttığını iddia ediyor.

Ayrıca motorun “üç akımlı” tasarımı sayesinde fazla ısıyı emip elektronik bileşenleri koruduğu bu sayede kızılötesi izinin azaldığı ve uçağın daha gizli hale geldiği belirtiliyor. Bu teknoloji teorik olarak ABD’de F-35 için geliştirilen General Electric XA100 ve Pratt & Whitney XA101 motorlarını bile geride bırakabilir. Ancak uzmanlar, açıklamaların büyük kısmının yer testlerine dayandığını ve gerçek uçuş verilerinin henüz paylaşılmadığını hatırlatıyor.

Konuyu toparlamak gerekirse şayet Çin'in başarıyla test ettiklerini duyurduğu bu yeni teknoloji uygulanabilir bir aşamada ve test verileri de doğruysa jet motorları adına yepyeni bir dönemin başlayacağını bildirebiliriz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...