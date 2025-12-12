Bu Kılıf Telefonunuza Yeni Bir Ekran Kazandırıyor: Selfix Tanıtıldı!

Katlanabilir telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte tüketiciler artık yanlarında 2 hatta 3 ekranlı telefonları taşıyabiliyor. Her ne kadar tüketiciler bu konuya biraz önyargılı yaklaşsa da özellikle özçekim yaparken arka kamera kalitesini kullanmaya devam etmek isteyen tüketiciler katlanabilir cihazlardan oldukça memnun. Bu kapsamda Selfix isimli yeni bir kılıf modeli iPhone modellerine ekstra ekranlar sunmayı başardı. İşte konuyla ilgili detaylar...

iPhone Modellerine Devrim Niteliğinde Kılıf: Selfix!

iPhone için yıllardır aksesuar üreten Dockcase, bu kez oldukça iddialı bir ürünle sahneye çıktı. Selfix adındaki yeni kılıf klasik koruyucu tasarımların çok ötesine geçerek iPhone 17 Pro kullanıcılarına hem ikinci bir ekran hem de genişletilebilir depolama sunuyor.

Dockcase’in Selfix isimli kılıfı, iPhone 17 Pro’nun arka yüzüne 480×480 piksel çözünürlükte 1.6 inç AMOLED dokunmatik ekran ekleyen yenilikçi bir tasarıma sahip. Bu ekran, telefonun ön kamerasını hiç kullanmadan, doğrudan ana kamerayla yüksek kalite selfie çekmek isteyen kullanıcılar için gerçek bir alternatif yaratıyor. Ekran, takıldığı anda telefonun güç bağlantısını kullanarak aktif hale geliyor ve kılıfın çalışması için ek bir donanıma gerek kalmıyor.

Selfix’in sunduğu tek yenilik bu değil. Kılıf üzerinde ayrıca 2 TB’a kadar microSD kart takılabilen dahili bir yuva bulunuyor. Böylece iPhone kullanıcıları, Apple cihazlarında yıllardır eksikliği hissedilen fiziksel depolama genişletme imkanına ilk kez pratik bir çözümle kavuşuyor. Büyük videolar çeken, RAW fotoğraf arşivi oluşturan ya da dosyalarını yerel olarak saklamayı tercih eden kullanıcılar için bu özellik dikkat çekici bir avantaj sunuyor.

İkincil ekran fikri Android tarafında yıllardır çeşitli örneklerle karşımıza çıkmıştı. LG V10’daki mini bildirim panelinden Meizu Pro 7’nin arka AMOLED ekranına, Nubia’nın çift ekranlı telefon konseptine kadar pek çok marka benzeri çözümler denedi. Xiaomi’nin 17 Pro Max modelinde kamera önizleme ekranıyla bu yaklaşım yeniden gündeme gelirken, Dockcase şimdi bu konsepti iPhone ekosistemine taşıyarak önemli bir boşluğu dolduruyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...