iPhone'ların Sevilen Özelliği Nedeniyle Apple'a Soruşturma Açıldı!

Teknoloji devi Apple, iPhone cihazlarının içerisinde yer alan Yakın Alan İletişimi (NFC) çipi nedeniyle İsviçre'de yakın takibe alındı. İsviçre Rekabet Komisyonu konu hakkında yaptığı açıklamada Apple'ın NFC erişimine izin verme konusundaki şartlarının ve koşullarının rekabet kurallarına aykırı olup olmadığını araştırdıklarını duyurdu.

Peki Apple'ın yıllardır iPhone'larda standart olarak kullandığı NFC özelliği ile ilgili başı neden dertte? İşte konuya dair tüm detaylar!

iPhone'larda NFC Nasıl Çalışır?

Bilmeyenler için NFC telefonunuzun başka bir cihazla çok kısa mesafeden kablosuz iletişim kurmasını sağlayan bir teknolojidir. iPhone'larda bu teknoloji Apple Pay ile birlikte telefonunuzu ödeme terminaline yaklaştırarak yapılan ödemelerde, kapı, otomobil veya oda kilidi açma gibi işlemlerde ve dijital kimlikleri uzaktan kullanmada kullanılabilir.

Daha öncesinde sadece Apple servisleri ile uyumlu çalışan NFC özelliği, Apple'ın geçtiğimiz yıllarda uyguladığı bir değişiklik ile birlikte üçüncü taraf uygulamalara da açıldı. Bu değişiklik sayesinde diğer geliştiriciler de kendi mobil ödeme veya dijital anahtar uygulamalarını Apple Pay'e benzer şekilde çalıştırma şansını yakaladılar.

Öte yandan Apple'ın bu noktada diğer telefon üreticilerinden farklı olarak uyguladığı bir prosedür mevcut. Buna göre bir uygulamanın iPhone'ların NFC çipine erişmesi için, geliştiricilerin Apple ile ticari bir anlaşma yapması ve belirlenen ücretleri ödemesi gerekiyor.

İsviçre'de Neden Soruşturma Açıldı?

İsviçre Rekabet Komisyonu (Weko) tarafından yürütülen ön soruşturmanın temelini ise Apple'ın sözünü ettiğimiz NFC çipine erişim için üçüncü taraf geliştiricilerden talep ettiği ticari şartlar ve ücretler oluşturuyor. Bu kapsamda komisyon, bu koşullar nedeniyle diğer mobil ödeme uygulamalarının Apple Pay ile adil ve etkili bir şekilde rekabet edip edemeyeceğine açıklık getirmeyi hedefliyor.

Aktarılanlara göre komisyon sürece 2024 yılının başında Apple ile diyaloğa girerek başladı. Bu görüşmeler sonucunda Apple 2024'ün sonlarından itibaren İsviçreli üçüncü taraf uygulama sağlayıcılarının NFC erişimine izin vermeye başladı.

Uzmanlara göre bu durum soruşturmanın odağının NFC teknolojisinin teknik işleyişinden ziyade Apple'ın bu erişim için belirlediği ticari koşullar ve ücretler olduğunu gösteriyor. Öte yandan komisyon soruşturma kapsamında hala piyasadaki oyunculardan bilgi ve görüş toplamaya devam ettiğini belirtiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple NFC politikası nedeniyle rekabet kurallarını çiğniyor mu? Yorumlarda buluşalım.