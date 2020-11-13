Semptom Göstermeyen Temaslı Kişilere Test Yapılmayacak!

Sağlık Bakanlığı koronavirüs ile mücadelede yeni bir karar aldı. T24'ün aktardığı habere göre, bakanlık 81 ilin sağlık müdürlüğüne gönderdiği genelge ile yeni bir karar aldığını duyurdu. Temaslı olup belirti göstermeyen kişilere koronavirüs testi uygulanmayacak. İşte detaylar.

Temaslı Olup Belirti Göstermeyenlere Test Yapılmayacak!

81 ilin il sağlık müdürlüklerine gönderilen filyasyon çalışmaları konulu genelgede, koronavirüs hastalarıyla temaslı kişilerde semptomları yoksa artık test yapma zorunluluğunun kaldırıldığı bilgisi açıklandı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, tarafından konu hakkında yapılan açıklamaya göre temaslı kişilerle temasın üzerinden geçen 2, 4, 8 ve 12. günlerinde telefon ile aranma yapılacak. Aramalarda belirtiler saptanır ise koronavirüs testi yapılacak.

Sizler verilen karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın! Aşağıda yer alan koronavirüs aşısı ile ilgili haber ilgilinizi çekebilir. Okumak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Koronavirüs Belirtileri Neler?

Hemen aşağıdaki listede Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından açıklanan en güncel semptomları görebilirsiniz. En yaygın üç semptom ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı olmakla birlikte çoğu hastada kuru öksürük de görülüyor. Daha alışılmadık bir şekilde koronavirüs enfeksiyonu tat ve koku alma kaybına yol açabiliyor.

Ateş

Titreme

Öksürük

Nefes Darlığı

Yorgunluk

Kas ve Vücut Ağrısı

Baş Ağrısı

Tat ya da Koku Kaybı

Boğaz Ağrısı

Burun Akıntısı ya da Burun Tıkanıklığı

Mide Bulantısı ya da Kusma

İshal

Türkiye Koronavirüs Tablosu 12 Kasım

12 Kasım itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 404.894 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11.233'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 3.230 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 346.794 olarak açıklandı.

Koronavirüs yaygın olarak yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte.