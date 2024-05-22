Oyunlardaki grafik kallitesi her geçen gün biraz daha fazla artıyor. Ancak bu durum, zamanla eskiyen bilgisayarlarımızın ayak uydurmasını zorlaştırıyor. Neyse ki bu noktada devreye Nvidia teknolojileri giriyor. Özellikle DLSS 3 gibi teknolojiler, RTX ekran kartınızın modern oyunlardaki performansını arşa çıkarıyor.

Bu durumu güncel oyunlarda da karşımıza çıkıyor. Son olarak Senua's Saga: Hellblade II oyun dünyasına DLSS 3 ve Reflex teknolojilerinin ilk gün desteğiyle girerken, GeForce RTX oyuncuları mükemmel bir deneyim ve azaltılmış sistem gecikmesiyle mücadeleye başlayacak. İşte ayrıntılar...

Senua’s Saga: Hellblade II ve Serum DLSS 3 Desteği alıyor

Bu hafta oyuncuları yeni oyunlar ve önemli güncellemeler bekliyor. Örneğin 23 Mayıs'tan itibaren Serum oyuncuları GeForce RTX kullanıcıları DLSS 3, DLAA ve Reflex ile daha iyi performans elde edebilecek. Aynı zamanda Star Citizen oyuncuları yeni güncelleme ile gelen DLSS 2'nin tadını çıkarabilecek.

Ayrıca, 23 Mayıs'ta çıkacak olan yeni denizcilik macerası Ships At Sea ile yelken açmaya ve yeni bir serüvene atılmaya hazırlanın. Bu yeni nesil gemi simülasyon deneyimi, optimize edilmiş performans için DLSS 2 desteği ile güçlendirildi.

Farklı bir macera arayanlar 28 Mayıs'ta çıkacak olan EA SPORTS F1 24'ü mutlaka inceleyebilir. Bu oyun, DLSS 3, DLAA, Reflex ve ışın izleme gibi RTX teknolojisiyle donatıldı. Hayatınızın yarışında ekstra kare hızı ve ekstra tepki süresiyle rakiplerinize karşı avantaj kazanın ve zafer çemberinden onlara el sallarken oyunun güzelliğinin tadını çıkarın.

Kaşifler ise 22 Mayıs'ta çıkacak olan Wuthering Waves'te ıssız Solaris-3 dünyasını keşfedebilecek. Büyük bir heyecanla beklenen bu oyun, hızlı tempolu savaşlar ve sürükleyici bir oynanış sunuyor ve GeForce RTX kullanıcıları için DLSS 2 desteği ile daha da geliştirilmiş bir deneyim vaat ediyor.

Ve eğer bunlar yeterli değilse, Ubisoft'un büyük heyecan uyandıran arena nişancı oyunu XDefiant bugün Reflex ile piyasaya sürülüyor, bu da sistem gecikmesini %58 oranında azaltacak.

Son olarak, en son Game Ready sürücümüz, Asus, Dell, Philips, IODATA ve LG gibi ortaklardan 11 G-SYNC Uyumlu ekran için destek ekliyor. Bu ekranlar, oyun deneyimini daha akıcı hale getiren daha iyi bir Değişken Yenileme Hızı deneyimi sunuyor.

Tüm G-SYNC, G-SYNC ULTIMATE ve G-SYNC Uyumlu oyun monitörlerinin tam listesi için, ideal ekranı hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olabilecek güncellenmiş G-SYNC sayfasına göz atın.