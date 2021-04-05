Sesten Koronavirüs Tespit Eden Uygulama Geliştirildi!

Sesten koronavirüs tespit eden uygulama sadece 50'den 70'e kadar saymanızı istiyor. Sayım işlemi bittikten sonra bir dakikadan daha kısa bir süre içerisinde uygulama size %80 doğrulukla COVID-19'a yakalanıp yakalanmadığınızı söylüyor.

Sesten Koronavirüs Tespit Eden Uygulama Nasıl Çalışıyor?

Yeni tip koronavirüs dünyanın dört bir yanında etkisini sürdürürken bazı şirketler ise onu mümkün olduğunca erken tespit etmek için hızlı ve güvenli yollar bulma çalışmalarına devam ediyor. Vocalis Health isimli bir şirket ise size yalnızca sesinizi kullanarak koronavirüs olup olmadığınızı söyleyebilecek COVID-19 teşhis uygulaması geliştirdi.

Şirketin geliştirdiği uygulama, VocalisCheck olarak adlandırıldı. Yapay zeka (AI) destekli uygulama, yeni tip koronavirüse yakalanıp yakalanmadığınızı belirlemek için sadece sesinize ihtiyaç duyuyor. Uygulamanın koronavirüsü tespit etmedeki başarısını klinik çalışmalarla gün yüzüne çıkaran Vocalis Health, uygulamanın ses ile COVID-19 teşhisinde başarı oranının %81,2 olduğunu tespit etti.

VocalisCheck'in amacı mevcut COVID-19 testlerinin yerine uygulamanın kullanılmasını sağlamak değil, sağlık çalışanlarının yükünü ve enfeksiyon riskini en aza indirmek ve buna ek olarak yüksek enfeksiyon riski olan kişilerin şu an kullanılan ve oldukça zaman gerektiren testlere başvurmadan zamandan tasarruf etmesidir.

VocalisCheck, bir akıllı telefon ya da bilgisayar üzerinden kullanılabiliyor. Uygulamayı kullanmak isteyenlerin yapması gerekenler 50'den 70'e kadar saymaktan ibarettir. Koronavirüs teşhisinin doğru bir şekilde yapılabilmesi için uygulamanın 50'den 70'e kadar sayarken yakaladığı sesin analiz süreci başlatılıyor.

Uygulama, analiz aşamasında sesin görsel karşılığını çıkarıyor. Yapay zeka destekli VocalisCheck, COVID-19 olan kişilerin sesinin görsel karşılığını tespit edebilmek için virüse yakalanmış kişilerin halka açık olarak paylaşılmış ses örneklerini topluyor. Şirketin ses toplama işlemini nisan ayından bu yana gerçekleştirmeye devam ettiği biliniyor.

Uygulama analizini yaptıktan sonra bir dakikadan daha kısa bir süre içerisinde koronavirüs testinin sonucu ortaya çıkıyor. Uygulamanın kullanıcısı daha sonra testin sonucundan emin olmak için hastaneye gidip daha kapsamlı ve güvenilir bir koronavirüs testi yaptırabiliyor. Böylelikle o kişinin koronavirüse yakalanıp yakalanmadığı erkenden belirlenmiş oluyor.

Program için Municipal Corporation of Greater Mumbai (MCGM) ile ortaklık kuran ekip, İngilizce ve Hintçe gibi dilleri konuşan 2.000'den fazla kişiyi test etti. Test aşamasında uygulamanın COVID-19'a yakalanmış kişileri teşhis etmede son derece faydalı olduğu ve testin büyük çoğunlukla doğru sonuç verdiği kanıtlandı.