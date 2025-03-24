Severance 3. Sezon Onayı Aldı! Yeni Sezondan İlk Video Geldi
Dünya genelinde büyük bir hayran kiltesine sahip olan Severance dizisi 3. sezon onayı almayı başardı. Yeni sezona dair bir video da yayınlandı.
Apple TV+'ın en popüler dizilerinden biri olan Severance'ın ikinci sezonu 21 Mart tarihinde sona ermişti. Dizinin 3. sezonuna dair önemli bir gelişme yaşandı. Yeni sezon onayı alan diziye dair bir video paylaşıldı.
Severance 3. Sezonu Ne Zaman Çıkacak?
Dan Erickson tarafından yaratılan Severance dizisi üçüncü sezon onayı almayı başardı. 21 saniye uzunluğundaki üçüncü sezon duyuru videosu kısa sürede yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Yeni sezonun yayın tarihi açıklanmadı ancak 2026 veya 2027 yılında yayınlanması bekleniyor.
Severance Oyuncuları ve Karakterleri
- Adam Scott (Mark Scout)
- Zach Cherry (Dylan George)
- Britt Lower (Helly Riggs)
- Tramell Tillman (Seth Milchick)
- Jen Tullock (Devon Scout-Hale)
- Dichen Lachman (Casey)
- Michael Chernus (Ricken Hale)
- John Turturro (Irving Bailiff)
- Christopher Walken (Burt Goodman)
- Patricia Arquette (Harmony Cobel)
- Marc Geller (Kier Eagan)
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Severance Konusu
Severance, iş ve özel yaşam hatıralarını birbirinden ayıran Lumon Industries adlı biyoteknoloji firmasında görevli Mark'ın maceralarını konu alıyor. Gizem, dram ve bilim kurgu türlerindeki dizi, Dan Erickson tarafından yaratıldı.