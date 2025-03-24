Severance 3. Sezon Onayı Aldı! Yeni Sezondan İlk Video Geldi

Apple TV+'ın en popüler dizilerinden biri olan Severance'ın ikinci sezonu 21 Mart tarihinde sona ermişti. Dizinin 3. sezonuna dair önemli bir gelişme yaşandı. Yeni sezon onayı alan diziye dair bir video paylaşıldı.

Severance 3. Sezonu Ne Zaman Çıkacak?

Dan Erickson tarafından yaratılan Severance dizisi üçüncü sezon onayı almayı başardı. 21 saniye uzunluğundaki üçüncü sezon duyuru videosu kısa sürede yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Yeni sezonun yayın tarihi açıklanmadı ancak 2026 veya 2027 yılında yayınlanması bekleniyor.

Severance Oyuncuları ve Karakterleri

Adam Scott (Mark Scout)

(Mark Scout) Zach Cherry (Dylan George)

(Dylan George) Britt Lower (Helly Riggs)

(Helly Riggs) Tramell Tillman (Seth Milchick)

(Seth Milchick) Jen Tullock (Devon Scout-Hale)

(Devon Scout-Hale) Dichen Lachman (Casey)

(Casey) Michael Chernus (Ricken Hale)

(Ricken Hale) John Turturro (Irving Bailiff)

(Irving Bailiff) Christopher Walken (Burt Goodman)

(Burt Goodman) Patricia Arquette (Harmony Cobel)

(Harmony Cobel) Marc Geller (Kier Eagan)

Severance Konusu

Severance, iş ve özel yaşam hatıralarını birbirinden ayıran Lumon Industries adlı biyoteknoloji firmasında görevli Mark'ın maceralarını konu alıyor. Gizem, dram ve bilim kurgu türlerindeki dizi, Dan Erickson tarafından yaratıldı.