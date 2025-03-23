Merakla Beklenen Yeni Prison Break Dizisinin Oyuncu Kadrosu Belli Oldu!

Hem dünyada hem de ülkemizde 2000'li yılların en sevilen dizilerinden biri olarak öne çıkan Prison Break'in yeni bir versiyonla tekrardan ekranlara döneceği duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamanın ardından sinema gündemine oturan yeni yapım ile ilgili ilk bilgiler de kısa bir süre gün yüzüne çıkmaya başladı.

Son olarak Hulu tarafından yayınlanacak yeni Prison Break dizisisinde hangi oyuncuların rol alacağı belli oldu. Görünüşe göre dizinin yeni versiyonu, ilk yapımdan aşina olmadığımız oyunculara ev sahipliği yapacak.

Yeni Prison Break Dizisi, İlk Yapımdan Farklı Karakter ve Oyuncularla Geliyor

Amerika'nın en tehlikeli hapishanelerinden birinde geçeceği söylenen yeni versiyonun, orijinal diziyle aynı evrende geçmesine rağmen tamamen yeni karakterler ve oyuncularla çekileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde Emily Browning, Lukas Gage ve Drake Rodger'in dizinin başrol oyuncuları olacağı bildirildi. Kısa bir süre önce ise bu isimlerle birlikte birçok ünlü oyuncunun da dizide yer alacağı açıklandı.

Aktarılanlara göre, Clayton Cardenas, JR Bourne, Georgie Flores ve Myles Bullock gibi isimler de yeni Prison Break yapımında rol alacak. Ayrıca dizinin Elgin James tarafından yönetileceği, orijinal yapımının yönetmi Paul T. Scheuring'in ise yeni versiyonda yalnızca yapımcı olarak görev alacağı biliniyor.

Öte yandan Hulu'nun, Prison Break'in yeni versiyonu için henüz ilk sezon onayı vermediği, şimdilik yalnızca pilot bölümün çekimlerine başlandığı söyleniyor. Yine de platformun mevcut proje için oldukça umutlu olduğu ve herhangi bir aksilik yaşanmadığı takdirde ilk sezonun da onaylanacağı öne sürülüyor.

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