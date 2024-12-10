Apple TV+ platformunun popüler dizisi Severance yeni sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Peki, Severance 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Bu rehberde ilginç konusuyla dikkatleri üzerinde toplayan diziye dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

İlk olarak 2022 yılında yayınlanmaya başlayan Severance, ilk bölümünden itibaren büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Dizinin ilk sezonunu izleyen kişiler, Severance yeni sezon ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını aramaya başladı.

Severance 2. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Severance yeni sezon bölümleri 17 Ocak 2024 tarihinde yayınlanmaya başlayacak. Merak içerisinde beklenen ikinci sezonun dokuz veya on adet bölümden oluşması bekleniyor.

Severance 2. Sezon Fragmanı

Severance Oyuncuları ve Karakterleri

Adam Scott (Mark Scout)

(Mark Scout) Zach Cherry (Dylan George)

(Dylan George) Britt Lower (Helly Riggs)

(Helly Riggs) Tramell Tillman (Seth Milchick)

(Seth Milchick) Jen Tullock (Devon Scout-Hale)

(Devon Scout-Hale) Dichen Lachman (Casey)

(Casey) Michael Chernus (Ricken Hale)

(Ricken Hale) John Turturro (Irving Bailiff)

(Irving Bailiff) Christopher Walken (Burt Goodman)

(Burt Goodman) Patricia Arquette (Harmony Cobel)

(Harmony Cobel) Marc Geller (Kier Eagan)

Popüler dizide Adam Scott "Mark Scout" karakterini, Zach Cherry "Dylan George" karakterini, Britt Lower ise "Helly Riggs" karakterini canlandırıyor.

Severance Konusu

Severance, iş ve özel yaşam hatıralarını birbirinden ayıran Lumon Industries adlı biyoteknoloji firmasında görevli Mark'ın maceralarını konu alıyor. Gizem, dram ve bilim kurgu türlerindeki dizi, Dan Erickson tarafından yaratıldı.

8,7 IMDb puanına sahip Severance dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu dizi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.