IMDb, 2024'ün En Popüler Dizilerini ve Filmlerini Açıkladı! Bunları Mutlaka İzleyin

2024 yılı boyunca çok sayıda film ve dizi izleyiciler ile buluştu. Bunların bir kısmı büyük beğeni toplayarak önemli bir başarının altına imza attı. Peki, 2024'ün en popüler dizileri ve filmleri hangileri? IMDb tarafından paylaşılan listeler ile beraber merak edilen soru yanıtlandı.

Bu listeler, dünya genelinde aylık 250 milyon ziyaretçinin sayfa görüntülemeleri göz önünde bulundurularak oluşturuldu. En popüler diziler listesinde süper kahraman dizileri izlemeyi seven kişilere hitap eden The Boys ve dedektiflik dizisi True Detective dahil olmak üzere pek çok yapım yer alıyor.

2024 yılının en popüler filmleri arasında ise Deadpool & Wolverine, Dune: Part Two, Furiosa: A Mad Max Saga ve Joker: Folie à Deux dahil olmak üzere pek çok film bulunuyor. Listelerin tamamına aşağıdan göz atabilirsiniz.

IMDb'ye Göre 2024'ün En Popüler Dizileri

True Detective The Boys The Penguin Fallout House of the Dragon Shōgun Bridgerton The Lord of the Rings: The Rings of Power The Gentlemen 3 Body Problem

IMDb'ye Göre 2024'ün En Popüler Filmleri

Deadpool & Wolverine Dune: Part Two Furiosa: A Mad Max Saga Joker: Folie à Deux Alien: Romulus The Substance Civil War Beetlejuice Beetlejuice Kingdom of the Planet of the Apes Longlegs

2024 yılının en popüler filmleri ve dizileri listelerinde en sevdiğiniz yapımlar hangileri? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.