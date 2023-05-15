Netflix'ten Kaldırılıyor: Sevilen Dizi Platforma Veda Ediyor!

Netflix, yeni dizi ve filmlerle kütüphanesi değiştirdiği gibi belirli bir zaman sonra lisans anlaşması sona eren yapımları platformdan kaldırıyor. Yakın zamanda çok sevilen bir dizinin daha platformdan, süresinin dolması sebebiyle kaldırılacağı duyuruldu.

Teen Wolf, Netflix'e Veda Ediyor

Aynı isimli filmden esinlenilerek bir gençlik dizisi olarak büyük popülerliğe sahip olan Teen Wolf, 2011 yılında izleyiciyle buluştu. Beğeni toplamasıyla birlikte uzun yıllar devam etti. Hayran kitlesini sayesinde Netflix, yapımcılarla bir anlaşma yaparak diziye kendi platformuna taşıdı.

2017 yılında final yapan Teen Wolf, Netflix'te de belirli bir hayran kitlesi yarattı ve milyonlarca izlendi. Ancak lisans anlaşmasının bitiyor olması ile dizinin Netflix'ten kaldırılacağı duyuruldu. 31 Mayıs tarihinden sonra artık platform üzerinden Teen Wolf izlemek mümkün olmayacak.

Teen Wolf, Netflix'ten kalkıyor olsa da Hulu'da yayınlanmaya devam ediyor.