Sevilen Snap Uygulaması Kapatılıyor!

Snap, kullanıcıların görüntülü aramalarda kedi kulakları ve korsan şapkaları gibi filtreler uygulamasına olanak tanıyan masaüstü kamera uygulamasını kapatıyor. Şirket bir destek sayfasında uygulamanın 25 Ocak'ta kullanıma kapatılacağını söyledi ancak uygulamayı neden kapatma kararı aldığına dair herhangi bir bilgi vermedi. Kullanıcılar 25 Ocak tarihinden itibaren Snap Camera'yı indiremeyecek veya kullanamayacak.

Şirket Snap Camera'yı ilk olarak 2018 yılında içerik oluşturucuların Skype, YouTube, Google Hangouts, Skype ve Zoom gibi video konferans uygulamalarıyla birlikte kullanması için tanıtmıştı. Hem Windows hem de Mac'te kullanılabilen uygulama, kullanıcıların bir video görüşmesi veya canlı yayın sırasında farklı yüz filtreleri arasında geçiş yapmasına olanak tanıyordu.

Snap Camera 25 Ocak'ta Kapatılıyor

Hi there, thanks for asking! We’re adjusting our web-based investments for the AR creator & developer community to focus on expanding access to Camera Kit for Web. Stay tuned for more info this year, and you can keep using Lenses on your computer with Snapchat for Web. — Snap AR (@SnapAR) January 5, 2023

Snap Camera bu ayın sonunda kullanıma kapatıldıktan sonra kullanıcılar boş bir ekranla karşılaşabilir, bu nedenle uygulamayı kaldırıp varsayılan kameranıza geçmeniz daha iyi olacaktır. Snap, Twitter'daki bir içerik oluşturucuya yanıt olarak, web için Camera Kit erişimini genişletmeye daha fazla odaklandıklarını söyledi.

İSnap Camera uygulamasının kullanıma kapatılması o kadar da şaşırtıcı değil. Şirket geçen yıl personelinin %20'sini işten çıkarmış ve drone ürününü ilk kez piyasaya sürdükten aylar sonra üretimini durdurmuştu.

Şirket Aralık ayında da 2017 yılında satın aldığı konum tabanlı sosyal uygulama Zenly'yi kapatmayı planladığını duyurmuştu. Şirket artık küçültülmüş bir ekiple daha fazla gelir elde etmek için e-ticaret ortaklıklarına ve ücretli lenslere odaklanacağından, masaüstü kamera uygulaması gibi yan projeleri azaltmaya devam etmesi bekleniyor.