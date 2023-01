Sevilen Snap Uygulaması Kapatılıyor!

Snap, kullanıcıların görüntülü aramalarda kedi kulakları ve korsan şapkaları gibi filtreler uygulamasına olanak tanıyan masaüstü kamera uygulamasını kapatıyor. Şirket bir destek sayfasında uygulamanın 25 Ocak'ta kullanıma kapatılacağını söyledi ancak uygulamayı neden kapatma kararı aldığına dair herhangi bir bilgi vermedi. Kullanıcılar 25 Ocak tarihinden itibaren Snap Camera'yı indiremeyecek veya kullanamayacak.

Şirket Snap Camera'yı ilk olarak 2018 yılında içerik oluşturucuların Skype, YouTube, Google Hangouts, Skype ve Zoom gibi video konferans uygulamalarıyla birlikte kullanması için tanıtmıştı. Hem Windows hem de Mac'te kullanılabilen uygulama, kullanıcıların bir video görüşmesi veya canlı yayın sırasında farklı yüz filtreleri arasında geçiş yapmasına olanak tanıyordu.

Hi there, thanks for asking! We’re adjusting our web-based investments for the AR creator & developer community to focus on expanding access to Camera Kit for Web. Stay tuned for more info this year, and you can keep using Lenses on your computer with Snapchat for Web.