İspanyol Kulübü Sevilla, IBM Yapay Zeka ile Oyuncu Seçimi Yapacak!

İspanyol futbol kulübü Sevilla, oyuncu seçim sürecinde IBM'in Üretken Yapay Zeka platformu olan WatsonX'i kullanmak üzere IBM ile iş birliği yapıyor. Kulüp, IBM'in geliştirdiği Scout Advisor aracını kullanarak oyuncu seçme sürecini optimize etmeyi hedefliyor.

Profesyonel futbol kulüplerinde oyuncu transferleri, milyonlarca dolarlık bir endüstri haline gelmiştir. Uzun vadeli sözleşmeler ve yüksek belirsizlik seviyeleri, kulüplerin yatırımlarının getirisini öngörmeyi zorlaştırmaktadır.

Scout Advisor, bu zorlukları aşmak için geliştirilen bir yapay zeka aracıdır. Sevilla'nın yaptığı iş birliği, futbol dünyasında teknolojiyi daha etkin bir şekilde kullanarak oyuncu transfer süreçlerini optimize etmeyi amaçlamaktadır.

Geleneksel olarak, oyuncu transfer süreçleri genellikle scoutlar tarafından yapılan gözlemlere ve sınırlı sayıda ölçülebilir faktör üzerinden toplanan verilerin analizine dayanmaktadır. Ancak bu yöntem, sınırlı faktörleri dikkate alması ve zaman alıcı bir süreç olması nedeniyle yeterince verimli değildir.

Son yıllarda yapay zeka programlarının gelişimi, sadece daha büyük veri setlerini değil aynı zamanda mevcut verilerden değerli bilgiler çıkaran analizler için yeni olasılıkların kapısını aralamıştır.

Bu teknolojik ilerlemeler, futbol kulüplerinin oyuncu seçim süreçlerini daha verimli ve bilgi odaklı hale getirmelerine olanak tanımaktadır. Sevilla'nın IBM ile yaptığı iş birliği, bu yenilikçi yaklaşımı benimseyerek futbol dünyasında bir dönüşümü temsil etmektedir.

Sevilla FC, performans verilerine dayalı geniş oyuncu değerlendirme veritabanı kullanarak oyuncu seçim sürecini iyileştirmeyi hedefleyen Scout Advisor aracını kullanıyor. IBM ile yapılan iş birliği kapsamında geliştirilen bu araç, veri analitiği ve yapay zeka destekli yetenek analizi ile kulübe rekabet avantajı sağlamayı amaçlıyor.

Scout Advisor, geniş veritabanlarından elde edilen bilgileri kullanarak potansiyel adayları değerlendiriyor ve oyuncu seçim sürecinde daha doğru ve bilgiye dayalı kararlar alınmasını sağlıyor. Bu gelişme, Sevilla'nın potansiyel yetenekleri daha etkili bir şekilde keşfetmesine yardımcı olacak.