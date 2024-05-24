Sevimli Robot Astro, Çöl Tozunu Attıracak: Yeni Oyun Yakında Duyurulabilir!

Astro Bot serisinin hayranları yakında yeni bir oyuna daha sahip olacak. Sevimli küçük robotik arkadaşımızın yeni macerasıyla geri döneceği söyleniyor ve üstelik bu bekleyiş çok uzun sürmeyecek.

Oyun dünyasında sızıntılarıyla ünlü olan Billbil-Kun'a göre gizemli yeni Astro Bot oyunu önümüzdeki 15 gün içerisinde resmen duyurulabilir. Dahası, oyunun adının sade ve öz bir şekilde sadece "Astro Bot" olacağı iddia ediliyor.

Yeni Astro Bot Oyununda Bizleri Ne Bekliyor?

Yeni Astro Bot oyununa dair detaylar henüz gizemini koruyor ancak Billbil-Kun, oyuncuları göz kamaştırıcı bir çöl ortamında bekleyen heyecan verici bir deneyime işaret ediyor. Öyle ki Astro'ya bu macerasında sevimli bir robot çöl tilkisinin eşlik edeceği de söyleniyor.

Bilindiği üzere Astro son olarak PlayStation 5 ile birlikte gelen Astro's Playroom ile adından söz ettirmişti ancak bu oyun, DualSense'in tüm özelliklerini sergileyen bir teknoloji demosu niteliğindeydi.

Şimdi ise Team Asobi'nin bağımsız bir stüdyo olarak "bugüne kadarki en büyük" projesi üzerinde çalıştığını biliyoruz ve şimdiden ortaya çıkan detaylar yeni Astro Bot oyununun beklentilerimizi fazlasıyla karşılayacağını gösteriyor.

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