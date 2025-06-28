Kimse İnanamadı: Yapay Zeka, Türk Sanatçıya Şarkı Klibi Oluşturdu!

Son yıllarda teknolojinin baş döndüren ilerleyişiyle birlikte adeta bir yapay zeka savaşı başladı. Arama motoru devi Google da bu rekabette gücünü artırmak için önemli adımlar atıyor. Bu doğrultuda mayıs ayında tanıtıp kısa süre sonra kullanıma sunduğu video üretim modeliyle dikkatleri üzerine çekti.

Kısa zamanda hayatımıza dahil olan bu teknoloji, sosyal medya platformlarında da kendini göstermeye başladı. Özellikle Veo 3 ile sokak röportajları üretildiğini görür olduk. Şimdi ise Sezen Aksu’nun yeni şarkısı “Doğrucu” için destek oldu.

Sezen Aksu'nun Yeni Şarkısının Klibi, Veo 3 İle Oluşturuldu

Google Türkiye ekibinin de paylaştığı klip, izleyicilerden tam not aldı. Şehir ve insan manzaralarını barındıran videoda ufak tefek görüntü hataları bulunsa da bunlar detaylı incelenmedikçe fark edilmediği için genel olarak olumlu yorumlar aldı. Sezen Aksu’nun ekibi ise bu projeyle dünya çapında ses getirmeyi başaracak gibi görünüyor.

Google Veo 3, şu anda özellikle reklam, sosyal medya içerikleri ve kısa yaratıcı projelerde aktif şekilde kullanılıyor. Maksimum 8 saniyelik video sınırı nedeniyle tam bir dizi veya uzun metraj film üretmek şimdilik mümkün değil ancak bu durumun gelecekte değişmesi kuvvetle muhtemel. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Klibi nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.