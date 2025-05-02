Emeklilik Sistemini Kötüye Kullanan Meslek Grupları Duvara Tosladı

Sosyal Güvenlik Kurumu, işin doğası gereği gerçekten tehlikeli olan meslekler için yıllardır uygulanan yıpranma payı sistemini revize etti. Çünkü bazı iş yerleri bu avantajlı uygulamayı suistimal etmeye başlamıştı. Denetimlerde aşçı, çaycı, hizmetli gibi iş kollarının bile sistemde riskli meslek olarak gösterildiği ortaya çıktı.

Artık bu tür bildirimler sisteme girildiğinde, işverene otomatik uyarı mesajı gönderilecek.

Sadece Tehlikeli Meslek Grupları Yıpranma Payı Alacak

SGK, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü kontroller sonrasında harekete geçti ve Nisan 2025 itibarıyla bazı meslek kodları için yıpranma hakkını tamamen kapattı.

Yeni düzenlemeyle birlikte sadece gerçekten riskli grupta çalışan vatandaşlar bu uygulamadan yararlanabilecek. Böylece sistemin asıl amacı olan "yıpratıcı işlerde çalışanları erken emekli etme" ilkesine sadık bir yolda yürünmüş olacak. SGK'nın çevrimiçi sisteminden artık bu hakka dahil olmayan meslek kodları da görülebilecek.

Artık kimse hakkı olmadan bu sistemi bir avantaj olarak kullanamayacak.