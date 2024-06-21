1.000 TL Değerindeki Shadows: Awakening Ücretsiz Dağıtılıyor: Fırsatı Kaçırmayın!

Epic Games Store her hafta ücretsiz oyun dağıtırken, Steam de zaman zaman bazı oyunları ücretsiz olarak kullanıcıların kütüphanelerine eklemelerine izin veriyor. Bu iki platformun yanı sıra GOG da zaman zaman ücretsiz oyunlarla kullanıcıların yüzünü güldürmeyi başarıyor.

GOG platformu bir kez daha ilgi çekici bir oyunu daha ücretsiz olarak kullanıcılarına dağıtıyor. Hâlihazırda Steam'de güncel fiyatı 29,99 dolar olan Shadows: Awakening, 24 Haziran'a kadar GOG kullanıcılarına özel ücretsiz ve tek yapmanız gereken oyunu kütüphanenize eklemek.

Shadows: Awakening Oyunculara Neler Sunuyor?

Shadows: Awakening, Heretic Kingdoms destanının yeni macerasıdır. Penta Nera olarak bilinen gizli konseyin üyeleri suikasta uğradıktan sonra ruhları Yok Ediciler tarafından tüketildi.

Aldıkları ruhların hatıralarını ve kişiliklerini emme ve onları kuklaları olarak kullanma yeteneğine sahip kötü şeytanlar tüm diyarı tehdit ediyor. Ölümlü diyara yeniden dalan şeytani Penta Nera, güç ve ölümsüzlük arayışına devam ediyor, peki ne pahasına?

Shadows: Awakening Nasıl Ücretsiz Alınır?