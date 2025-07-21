240Hz Ekranlı Telefon Satışa Sunuldu! 12 GB RAM'e Sahip

Geçtiğimiz yıl Aquos R9 Pro'yu duyuran Sharp, yeni bir telefon satışa sundu. Aquos R10 isimli telefon yüksek yenileme hızı, OLED ekran ve yüksek RAM kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topladı.

Sharp Aquos R10 Özellikleri

6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Sharp Aquos R10, OLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 396 PPI piksel yoğunluğu ve 240Hz yenileme hızı sunuyor. 197 gram ağırlığındaki telefon 156 x 75 x 8,9 mm boyutlarında.

Telefon gücünü Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.8 GHz Cortex-X4, dört adet 2.6 GHz Cortex-A720, üç adet 1.9 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Sharp Aquos R10'da 12 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. 5000 mAh batarya kapasitesine seahip telefon 36W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50.3 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50.3 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50.3 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Android 15 ile birlikte gelen Aquos R10'da IP68 sertifikası yer alıyor. Bu sertifika, telefonun suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Telefonda ayrıca ekran altı parmak izi sensörü de bulunuyor.

Sharp Aquos R10 Fiyatı

Sharp Aquos R10'un 256 GB depolama alanına sahip sürümü 20.900 Tayvan doları (28.659 TL), 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 22.990 Tayvan doları (31.399 TL) fiyata satılıyor.