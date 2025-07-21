Dev Bataryalı 6 Bin TL'lik Telefon Tanıtıldı! 44W Hızlı Şarja Sahip

Geçtiğimiz haftalarda aşrıı güçlü katlanabilir telefon vivo X Fold 5'i duyuran vivo, yeni bir telefon tanıttı. vivo Y50 5G isimli telefon uygun fiyata yüksek RAM kapasitesi ve dev batarya kapasitesiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

vivo Y50 5G Özellikleri

6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip vivo Y50 5G, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 204 gram ağırlığındaki telefonda yüzde 90,4 ekran gövde oranı mevcut.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Telefon 4 GB, 6 GB, 8 GB ve 12 GB olmak üzere dört farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunuyor. 6000 mAh batarya kaapsitesine sahip telefon 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. 167,30 x 76,95 x 8,19 mm boyutlarındaki telefonda çift SIM desteği de mevcut.

Y50 5G'de IP64 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Telefonda ayrıca USB-C portu ve 3,5 mm kulaklık girişi de mevcut.

vivo Y50 5G Fiyatı

4 GB RAM + 128 GB Depolama: 1.199 yuan (6.754 TL)

1.199 yuan (6.754 TL) 6 GB RAM + 128 GB Depolama: 1.499 yuan (8.444 TL)

1.499 yuan (8.444 TL) 8 GB RAM + 256 GB Depolama: 1.999 yuan (11.261 TL)

1.999 yuan (11.261 TL) 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 2.299 yuan (12.951 TL)

vivo Y50 5G için 1199 yuan (165 dolar) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Buna göre Türkiye'de telefonun vergili fiyatı 13 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun Türkiye'de farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.