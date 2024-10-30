Sharp Aquos R9 Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri!

Sharp dünya genelinde birçok kişinin bilmediği eski efsanelerden birisi olsa da ana vatanı Japonya'da boy göstermeye devam ediyor. Aquos serisi akıllı telefonları ile tanınan şirket Mayıs ayında piyasaya sürdüğü Aquos R9'un profesyonel versiyonu Aquos R9 Pro'yu duyurdu.

Sharp Aquos R9 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Aralık ayında Japonya'da piyasaya sürülecek olan cihaz Tayvan, Endonezya ve Singapur'daki kullanıcılarla da buluşacak. Leica'nın gözetiminde geliştirilen Vario-Summicron kamera sistemine ev sahipliği yapan Sharp Aquos R9 Pro'nun arkasında üç adet 50,3 Megapiksel kamera bulunuyor.

65 mm telefoto lens (f/2,6) standart model ile bu cihaz arasındaki en önemli farklardan birisi. 2,8x optik 20x dijital yakınlaştırma yapabilen telefon Dolby Vision desteğine ve OIS'e sahip.

1/0,98 inç büyüklüğündeki ana kamera sensörü f/1.8 diyaframa sahip. Üçüncü sensör ise makro görüntüleri de yakalayabilen 13 mm lensli (122°, f/2.2) 50,3 Megapiksel çözünürlüğündeki ultra geniş kamera.

Ön tarafta da 50,3 Megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyaframa sahip bir kamera bulunuyor. Yani toplamda dört adet 50,3 Megapiksel kameranın bulunduğu bir telefondan bahsediyoruz. Sharp telefonun yan tarafına fiziksel bir deklanşör tuşu yerleştirmeyi de ihmal etmemiş.

Sharp Aquos R9 Pro, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 işlemciden güç alıyor. Telefonun ucuz olmadığını ve önceki modellerde amiral gemisi Snapdragon işlemcilerin kullanıldığını dikkate aldığımızda Sharp'ın Snapdragon 8 Elite kullanmaması bizi şaşırttı.

En azından RAM'den tasarruf edilmemiş; 12 GB ile donatılmış ve 512 GB depolama alanına yer verilmiş.

6.7 inç büyüklüğündeki Pro IGZO OLED panel, QHD+ yani 1440x3120 piksel çözünürlük ve 240 Hz yenileme hızı sunuyor. Qualcomm tarafından geliştirilen ultrasonik parmak izi okuyucu ekrana yerleştirilmiş durumda.

Android 14 ile kutudan çıkan telefon 3 işletim sistemi güncellemesi ve 5 yıl boyunca güvenlik yaması güncellemesi alacak. IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı olan Aquos R9 Pro, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 teknolojilerini destekliyor.

5000 mAh bataryaya sahip olan telefonun hızlı şarj yetenekleri konusunda bir bilgi paylaşılmadı. Günümüzün en büyük trendi olan yapay zekayı pas geçmeyen Sharp kullanıcılara bazı özellikler sunuyor.

Bu kapsamda Aquos R9 Pro, sesli mesajları yazıya dökebilir ve özetlenmiş metinler olarak gösterebilir. Ayrıca telefon görüşmelerinizi dinleyebilir ve notlar uygulamanıza eklenecek anahtar sözcükleri seçebilir.

Sharp Aquos R9 Pro fiyatı yaklaşık 1235 dolar seviyesinde.